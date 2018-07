Adele actuará en Barcelona en mayo de 2016

Hello de Adele / europafm.com

El esperadísimo regreso de Adele no podía venir sin el anuncio de su vuelta también a los escenarios. Adele confirma su gira para 2016, tras el lanzamiento de su nuevo álbum, 25, el pasado 20 de noviembre. Cifras de vértigo en las ventas de su nuevo trabajo preceden el anuncio oficial hoy de una gira con vistas a romper nuevos récords. El tour europeo dará comienzo en Belfast el 1 de marzo y tendrá parada en Dublín, Manchester, Londres, Glasgow, Birmingham, Estocolmo, Oslo, Copenhague, Herning, Berlín, Hamburgo, Colonia, Zurich, Lisboa, Barcelona, Verona, Ámsterdam, París y Amberes. En España, Adele actuará el 24 de mayo de 2016 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La venta para este concierto será exclusivamente online. Las entradas se podrán adquirir a partir de las 10h del jueves 3 de diciembre en doctormusic.com. Todas las entradas serán de asiento reservado. El precio será de 56, 73, 90 y 115 euros (gastos de distribución no incluidos). Se podrán adquirir máximo 4 entradas por comprador.

Nadie ha vendido tanto como Adele con el lanzamiento de un nuevo álbum, así de rotundo es el titular que acompaña el regreso de Adele. A punto de cumplirse una semana desde que 25 viera la luz, Adele se corona como reina indiscutible con el récord histórico de más de 2,43 millones de copias vendidas en USA en poco más de tres días, superando el récord de *NSYNC, que en marzo de 2000 llegó a 2,41 millones de unidades vendidas durante su primera semana. El primer single del álbum, Hello, supera ya los 486 millones de reproducciones en YouTube. Según Billboard, Adele va en camino de representar ella solita el 42% de las ventas totales de música en su semana de lanzamiento.

Cinco años han pasado desde su último álbum, y nos encontramos ahora con una nueva Adele. "Mi último disco fue un álbum de ruptura y si tuviese que describir éste, diría que es un disco de reconciliación. De reconciliación conmigo misma. Cumplir 25 ha sido un punto de inflexión para mí, acercándome ya más a los 30. Balanceándome entre ser una adolescente mayor y una mujer hecha y derecha, he tomado la decisión de convertirme en quien voy a ser para siempre sin desechar todos los restos de mi antigua basura. 25 trata sobre conocer en quién me he convertido sin darme cuenta. Y siento haber tardado tanto pero, ya sabéis, estaba viviéndolo.”