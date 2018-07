IT'S NOT ABOUT THE MONEY, MONEY, MONEY...

Jessie J actuará en Mallorca e Ibiza este verano

Jessie J actuará el próximo 24 de julio por la tarde en Mallorca y por la noche se desplazará hasta Ibiza para ofrecer otra actuación en la discoteca Edén.

Cristina Merino | Barcelona | Actualizado el 17/07/2018 a las 23:09 horas