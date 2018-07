Primer concierto de Jessie J en Madrid

Si hay que destacar una carrera artística dentro del pop actual de los últimos años, sin duda la de Jessie J lo permite con creces, por la rapidez y espectacularidad con la que se ha posicionado como una gran cantante. Y si hay que destacar a unos fans, los que la joven británica tiene en nuestro país son dignos de mención. Por esas dos razones, nos complace especialmente anunciar este concierto, el primero que Jessie J ofrecerá en nuestro país, que ya visitó en 2011 para actuar junto a otros artistas, pero en el que nunca había ofrecido su propio show. Hace tan solo 3 años nadie sabía quién era esta joven londinense de 27 años que, a fecha de hoy, es conocida en todo el mundo por temas como Price Tag, incluido en su primer álbum Who you are publicado en 2011.

Price Tag fue el himno anti-materialista de ese año e hizo vender al álbum millones de copias, haciendo, además, que Jessie J se convirtiera en la primera artista femenina británica en conseguir que seis singles de su primer álbum entraran en el Top Ten. ¡Y con su primer disco! "El primer álbum sirve para demostrar por qué tenías que estar aquí" dice Jessie J y prosigue, "el segundo, para demostrar que te puedes quedar". Y así ha sido, su segundo álbum Alive ha servido para que lo describan como 'honesto, positivo, edificante, con proyección', palabras que Jessie J ama y comparte porque representan su forma de ser. En su directo destaca por su poderío vocal y su estilo fresco y desenfadado, mezclando el soul con el R&B contemporáneo, el pop y electro pop con ritmos hip-hoperos. Todo esto le ha servido para conseguir premios y nominaciones por su contribución a la industria músical, entre ellos el Brit Award Critic's choice de 2011 y el BBC's Sound de ese mismo año.

Las entradas para el concierto del 31 de mayo se pondrán a la venta el próximo 14 de marzo a las 10h en livenation.es, tickemaster.es, puntos asociados y El Corte Inglés. Su precio oscila entre los 35 y 135 euros.