Ya puedes ver el concierto de Alicia Keys en iTunes Festival completo

Entre los artistas que actuarán en el festival celebrado en Londres están The Killers, David Guetta, Norah Jones, Alicia Keys, Emeli Sandé, Usher, Pink, Muse, Calvin Harris, One direction, Band of Horses, Conor Maynard y Noel Gallagher.

Durante todo el mes de septiembre se celebra el ITunes Festival en Londres. Desde el día 1 hasta el 30 del mismo mes más de 50 artistas van a pasar por el escenario londinense.



Algunos de los artistas confirmados son: Usher, Ed Sheeran, Olly Murs, Plan B, Emeli Sandé, Conor Maynard, Band of Horses, Norah Jones, The Killers, Noel Gallagher, Pink, Calvin Harris, David Guetta, Rebecca Ferguson, One Republic, One Direction, Jessie J, Lana del Rey, Ellie Goulding, Alicia Keys y Muse.

Casi a dos conciertos por día, el ITunes festival se ha convertido en uno de los eventos de más larga duración de la temporada festivalera. Lástima que para poder disfrutarlo haya que trasladarse hasta Londres, de todas formas, Apple va a emitir en streaming vía iTunes todas las actuaciones. Crucemos los dedos para que en España se celebren futuros festivales con un cartel tan completo y de lujo como el de Apple.

A continuación puedes ver el concierto completo de Alicia Keys:

MÁS VÍDEOS DE iTUNES FESTIVAL:

Pink:

Usher