Así es el Monopoly versión 'millenial': restaurantes veganos y dormir en el sofá de un amigo

La marca Hasbro ha diseñado una nueva versión del Monopoly, el 'Monopoly Milleanial'. En este juego, al contrario de lo habitual, no gana el que más dinero consiga, sino el que más experiencias acumule. Las redes sociales lo han visto un tanto ofensivo.

Al contrario de lo que venía siendo habitual en este juego de mesa, en el 'Monopoly para Millenials' no gana quien más dinero consigue. No, olvídate de las reglas que conocías hasta ahora. Aquí no comprarás casas ni harás triquiñuelas con la banca, porque... ¿Qué millenial tiene tanto poder adquisitivo como para comprarse una casa?.

Hasbro ha lanzado una actualización de su clásico juego que no ha gustado a los más jóvenes. En esta nueva versión, el objetivo es ganar "experiencias". ¿Y qué experiencias 'millenials' ofrece este Monopoly? Pues desde ir a un restaurante vegano, hasta dormir en el sofá de un amigo o en el sótano de tus padres, pasando por ser influencer, practicar yoga, ir a un refugio de animales, un tarot, un local co-working....

Sin duda, una conjunto de tópicos que ha enfurecido a las redes sociales.