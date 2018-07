Un grupo de jóvenes la lía al imitar a los ladrones de 'La casa de papel'

No hay duda de que el éxito de la ficción de Antena 3 'La Casa de Papel' ha traspasado fronteras. El público latinoamericano se ha rendido a la serie protagonizada por Tokio, Río, Berlí, Denver, Moscú y el Profesor, una banda de ladrones con una gran idea para hacerse ricos: nada de robar bancos, la clave es fabricar tu propio dinero.

Pues bien, el youtuber Gerson Albuquerque quiso hacer para su canal una parodia de varias escenas de la serie con la ayuda de varios amigos. Para que el vídeo fuese lo más real posible, se trasladaron a la prisión de Cotel, en Recife (Brasil). Pero nada salió como esperaban.

Cuando aparecieron delante del centro penitenciario vestidos con el uniforme rojo y las caretas del pintor Salvador Dalí (un atuendo idéntico al de los atracadores de la serie) los responsables de la prisión pensaron que estaba sucediendo un motín, o algo peor: una liberación de presos.

Así, el grupo de amigos terminó detenido, acusados de causar alarma social y atentar contra la seguridad de los reclusos. Los chavales se acercaron a una estructura de seguridad del centro, algo que "desencadenó una actuación inmediata de los agentes penitenciaron, que creyeron que estaba en curso una invasión con la finalidad de rescatar presos", explicó la fiscalía del estado de Pernambuco en un comunicado que recoge El Universo.

"Además de causar un extremo riesgo de muerte por la posibilidad inminente de que se realizasen disparos, la acción de los denunciados generó un tumulto generalizado en el Cotel, después de que gran parte de los agentes penitenciarios fueron movilizados para contener y dominar a los invasores, lo que dejó otras áreas vulnerables y causó peligro evidente al servicio prestado", detalla la nota.

Es cierto que el sistema penitenciario brasileño es uno de los más peligrosos, ya que el riesgo de fuga es muy algo y la violencia en las celdas está a la orden del día.

El grupo de jóvenes fue liberado ese mismo día. Por su parte, el youtuber responsable de la broma, asegura que "no debimos bromear con esta situación de riesgo, aún menos con un presidio. Sí, reconozco que me equivoqué, pero podrían habernos liberado porque no llevábamos armas, ni droga, ni hacíamos nada malo (...) y en cambio, nos quisieron ridiculizar, tomándonos fotos arrodillados, obligándonos a colocar la máscara para hacer escenas".