El horrible momento en el que un loco del fitness ve cómo su pierna se dobla hacia atrás

Un joven aficionado al gimnasio, estaba poniendo a prueba su propia fuerza cuando un exceso de peso en la prensa de piernas le jugó la que probablemente sea la peor pasada de su vida en un gimnasio: su rodilla no aguanta tanta presión ¡y se dobla hacia atrás!

La terrible lesión deja la sangre helada, así que si eres sensible, te aconsejamos que no lo veas y te quedes con la moraleja: no intentes exhibirte si eso puede suponer un problema de salud.

El joven cae desmayado del dolor y el impacto que le supone ver su pierna doblada de forma aberrante hacia atrás.

Este no es el primer caso de lesión que vemos por exceso de peso. Hace unos meses, otro joven se partía la espalda por intentar levantar demasiado peso. Así que, por favor, el deporte es para estar mejor, no para hacerse daño. Escuchad siempre a vuestro cuerpo, no a vuestro ego.