Una maestra renuncia a su puesto tras viralizarse un vídeo en el que despierta a un alumno tirándole del pelo

Aunque los padres del menor no pidieron la dimisión de la profesora, Lisa Houston ha decidido renunciar a su puesto de trabajo. La mujer era profesora de matemáticas de un colegio de Carolina del Sur, en Estados Unidos, y la viralización del vídeo en el que despierta a un chaval a golpes ha terminado con su carrera como maestra.

En la grabación se puede ver cómo la profesora, subida a al pupitre del alumno, agarra al menor por el pelo para intentar despertarlo y lo zarandea en varias ocasiones. El chaval se había quedado dormido durante la clase. También se puede observar cómo la profesora le propina golpes con los pies mientras el resto de compañeros ríen.

Lisa Houston ha sido profesora de matemáticas durante 27 años en el Palmetto High School y ha renunciado voluntariamente después de el vídeo saliera a la luz. Ella alega que esta práctica es su método para despertar a la alumna de una forma "divertida".

"Si le preguntas a cualquier niño que he enseñado, te dirán que me divierto con ellos, los mantengo despiertos y me río con ellos", dijo Houston a la cadena de televisión local WYFF, en una entrevista recogida por The Huffington Post. "Sé que el vídeo se ve mal. Si no conoce la situación, no sabe lo que está sucediendo, pero no fue un acto con maldad. Todo fue divertido. Quiero que el público sepa que quiero al alumno, y que nuestra relación siempre fue excelente", ha explicado.

El abogado de la profesora ha asegurado que el vídeo no muestra todo lo que sucedió y ha explicado que la mujer solía llevarse bien con sus alumnos. Los padres del niño han querido aclarar que el chaval solo se quedó dormido y que no pidieron ningún tipo de represalias hacia la profesora.