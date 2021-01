20 de enero: Amaia Montero se vuelve Trending Topic y recuperan su pelea con Malú

Este miércoles es '20 de enero', la fecha que da nombre a uno de los temas más populares de La Oreja de Van Gogh. Las redes sociales no han dejado pasar este particular aniversario y han estado mencionando Amaia Montero junto a memes y bromas.

Las redes sociales no perdonan un '20 de enero'. El título de una de las canciones más conocidas de La Oreja de Van Gogh tiene aniversario y cada año los usuarios le hacen su correspondiente homenaje.

Cuántos fans de LODV habrán fantaseado con ese encuentro "saliendo del tren", el de dos amantes que se buscan mutuamente y descubren en esa mirada que no pueden vivir el uno sin el otro. Sin duda, el tema forma parte del imaginario popular y todo apunta a que en 2022 pasará lo mismo: el 20 de enero los tuiteros volverán a las andadas y convertirán a Amaia Montero en trending topic otra vez.

LA PELEA CON MALÚ

Las redes sociales han recordado uno de los momentos más virales de Amaia Montero en Twitter. Ocurrió en el año 2018, cuando unas palabras de la cantante Malú al periódico El Español no sentaron nada bien a la exvocalista de LODV.

"A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?", decía Malú.

Ofendida por sus palabras, Amaia Montero contestó a la cantante sin dirigirse a ella directamente pero dejando entrever su malestar por haberla llamado "gorda" de manera velada. "Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto", tuiteaba Amaia Montero en aquel momento, un mensaje sincero que fue muy aplaudido por sus fans.

LOS MEJORES TUITS DEL 20 DE ENERO