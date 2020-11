Amaia Montero desvela su secreto para perder tanto peso

Amaia Montero ha dado un cambio físico brutal y como cada vez que un famoso se somete a un proceso de adelgazamiento, las críticas y las dudas respecto a los métodos que ha utilizado para bajar de peso comienzan a correr como la pólvora por todos los medios y redes sociales.

Durante meses y mientras se sometía a los cambios, la cantante decidió ocultarse de las redes por un tiempo. La expectación sobre cómo lucía la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que tan solo publicaba contenido y fotografías antiguas, empezó a crecer hasta que un día de junio, Amaia decidió por fin dar el salto y revelar al mundo su gran cambio.

La de Irún comenzó a publicar poco a poco fotografías en las que se podían apreciar cambios significativos en su cuerpo provocando que varios medios de comunicación se hicieran eco de la noticia y se comenzase a cuestionar los métodos de adelgazamiento de la cantante y su estado de salud actual en base a unas simples fotografías.

Fueron las críticas y los comentarios tan fuera de lugar, que la cantante se vio obligada a publicar mediante Instagram un comunicado oficial de su gabinete jurídico. En él denunciaba públicamente los comentarios de ciertos doctores que habían criticado su cuerpo y métodos en varios medios de comunicación.

Entre las críticas, varios sugirieron que su transformación física se debía a operaciones estéticas. Una noticia que Amaia se tomó con humor comentando a través de sus redes sociales: "¡Efectivamente! Durante el confinamiento me he hecho unas 48 o así. Pero tranquila, que todavía me quedan unas cuantas”

Aún así, la crítica ha seguido bombardeándola durante todo este tiempo hasta tal punto que, recientemente se ha visto obligada a cerrar su cuenta oficial de Twitter por la presión social.

Es por eso que, quizá cansada de toda polémica, Amaia haya decidido acabar con la expectación respondiendo hace pocos días a un comentario de Instagram en el que ha dejado claro en método que ha utilizado para bajar de peso.

Respondiendo a una seguidora que la preguntaba en una de sus publicaciones cual era “el secreto de su dieta”, Amaia respondía: “¿De verdad que existe la dieta del milagro más allá que la del sacrificio? Si te sabes otra, cuéntamela.”

Así, la cantante ha querido poner punto final a una polémica asegurando que su cambio físico se debe a la constancia y al esfuerzo, ni cirugía estética ni ningún tipo de dieta "milagro".

Ya en su comunicado, la de Irún criticaba hacía unos meses lo incómodo que le resultaba que existiera una discriminación de género a nivel estético dentro del mundo de la música afirmando que “sorprendía, que, en la actualidad, aún siga siendo objeto de debate público el aspecto de las artistas de género femenino, síntoma claro de una mentalidad de signo machista, contra la cual se lleva tantos años luchando en reivindicación entre la igualdad de géneros”.

Quizá con esta respuesta, Amaia pueda encontrar algo de paz a la polémica sobre su cuerpo y centrarse en la música y en componer nuevas canciones que pronto puedan empezar a ver la luz. ¡Crucemos los dedos!