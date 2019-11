Aaron Carter publica una foto en el hospital y preocupa a sus fans

La última publicación de Aaron Carter en Instagram ha hecho que vuelvan a saltar las alarmas por su salud. El artista ha compartido una imagen suya en el hospital Ascension Sacred Heart, de Emerald Coast (Florida), en la que aparece durmiendo en una camilla.

La fotografía, que va acompañada de un "Mommas gonna take care of you" ("Mamá te cuidará"), ha preocupado a sus seguidores. Y es que hace pocas semanas, Carter confesó, en una entrevista en The Doctors, que toma medicación para controlar el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la depresión y la adicción a las drogas y al alcohol.

Sin duda, Aaron Carter está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida después de que la orden de alejamiento de su hermano, Nick Carter, de los Backstreet Boys, por amenazar con matar a su cuñada embarazada y al hijo que estaba por nacer.

Tras la polémica, Aaron negó las acusaciones y envió una indirecta a su hermano con una camiseta de NSYNC. Poco después, el artista sorprendió con un enorme tatuaje de Rihanna en la cara.