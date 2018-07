Adam Levine actuará en la gala de los Oscars cantando 'Lost Stars'

Adam Levine interpretará Lost Stars, de la película Begin Again, nominada como mejor canción original, una categoría donde competirá frente a Everything Is Awesome (The Lego Movie), Glory (Selma), Grateful (Beyond the Lights) y I'm Not Gonna Miss You (Glen Campbell...I'll Be Me).

"Adam Levine es un artista excepcional y dinámico. Estamos encantados de que debute en el escenario de los Óscar este año", indicaron Craig Zadan y Neil Meron, productores de la ceremonia.

Levine debutó como actor en Begin Again, una cinta dirigida por John Carney y protagonizada por Keira Knightley y Mark Ruffalo.

Birdman, con nueve nominaciones, es la gran favorita para estos galardones junto a El Gran hotel Budapest, con el mismo número de candidaturas.

También parte con grandes opciones The Imitation Game, con ocho candidaturas, mientras que El francotirador y Boyhood aspiran a seis premios.

La 87 edición de los Óscar se celebrará el próximo 22 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood (California) y será televisada en directo por el canal ABC.