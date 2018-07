Adam Levine se casa con la modelo Behati Prinsloo

El 19 de julio de 2014 será una fecha muy especial que guardarán para siempre Adam Levine y Behati Prinsloo, el resto lo recordaremos como el día que se casó uno de los hombres más sexys del planeta. La boda entre el líder de Maroon 5 y el ángel de Victoria's Secret ha tenido lugar en Los Cabos (México) culminando estos dos años de relación. Muy seguro del paso que iba a dar, el cantante publicó pocas horas antes del enlace un mensaje en su Facebook: "¡Hagamos esto!".

En total, cerca de 275 personas fueron testigos del enlace entre los que se encuentran los actores Robert Downey Jr, Jason Segel (Cómo conocí a vuestra madre). Otro actor, Jonah Hill (El Lobo de Wall Street), ofició la ceremonia entre el músico y la modelo. Los compañeros de Maroon 5 fueron una parte importante en la boda, el teclista Jesse Carmichael, amigo de Adam desde hace 20 años, ejerció como padrino, y James Valentine, guitarrista, tocó durante el enlace.

La boda estuvo perfectamente vigilada y aún no hemos podido ver fotos de los novios, pero hemos sabido que el vestido de Behati Prinsloo era de la marca Marchesa. Los invitados pudieron disfrutar de atún a la plancha, diversas ensaladas, todo muy órganico. En cuanto a las bebidas no faltaron mojitos de todo tipo de sabores, según informó Us Weekly.

¿Qué regalar en una boda cuando el novio tiene una fortuna ronda los 40 millones de dólares? Los invitados no lo tuvieron que pensar mucho ya que los recién casados dijeron que los regalos los donasen directamente al Hospital Infantil de Los Ángeles.

Tras la boda, la pareja pondrá rumbo a Suráfrica para disfrutar de su luna de miel. Después, Adam volverá a Los Ángeles para continuar con las grabaciones de la nueva edición americana de The Voice junto a Pharell Williams, Gwen Stefani y Blake Shelton que se empezará a emitir el 22 de septiembre.