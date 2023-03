Adele es 'team Shakira': el dardo a Gerard Piqué en medio de su concierto

Ha hablado de las dificultades de su divorcio, de la ciática que le provoca intensos dolores, ha firmado autógrafos en vestidos de novia, ha charlado con el público de historias tan personales como el viudo que se llevó una foto de su esposa al concierto... Adele ha convertido su espectáculo en Las Vegas en una verdadera experiencia para los que deciden asistir. No lo hace gratis tampoco: la británica se embolsa un millón de euros por cada show, para el que la entrada más económica ronda los 60 dólares.

Este fin de semana la artista protagonizaba un divertido momento durante su último show en La Ciudad del Pecado que ha dejado al descubierto de qué lado está Adele en el culebrón del divorcio de Shakira y Piqué.

Todo comenzó cuando la artista se acercó a una joven del público y le preguntó cuál era su cantante favorito, a lo que esta respondió "Shakira". Una contestación que hizo que rápidamente Adele recordase que la noche anterior la artista colombiana había cantado por primera vez en directo la Sesión 53 con Bizarrap en The Tonigh Show, uno de los programas de entretenimiento más seguidos de Estados Unidos.

"Oh sí, vi su actuación anoche en Jimmy Fallon… Oh, su ex marido está en problemas", exclamó Adele de manera totalmente espontánea, una reacción que despertó las risas del público y dejaba claro que a británica ha captado bien la venganza musical que Shakira ha perpetrado junto al productor argentino.

Un tema en el que destapa la traición del ex futbolista y con el que deja claro que "una loba" como ella no está "pa tipos como tú".