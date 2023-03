Ellas tienen la voz cantante: los grandes logros de las artistas del momento

Son el espejo en el que se miran muchas niñas y jóvenes. Son inspiración, sueños y proyectos cumplidos, pero también talento.

El mundo las mira con atención porque su relato trasciende más allá de los superficial. Lo particular termina siendo universal cuando retrata una verdad, una emoción, un recuerdo, una historia. Son las voces de varias generaciones, madres e hijas que aspiran a trascender y evolucionar en sociedad para dejar un futuro más amable a las que nazcan a partir de ahora.

Taylor Swift, la mujer mejor pagada de la música

Es la mujer mejor pagada del mundo de la música. La revista Forbes la incluyó en la lista de los artistas mejor pagados del mundo en el noveno lugar de un ranking de 10 posiciones coronado por el grupo Génesis y cerrado por el puertorriqueño Bad Bunny.

La cantante de Pennsylvania consiguió en 2022 romper todos los récords de reproducción el estreno de su disco Midnights, que colocó todos y cada uno de los temas que lo forman en la lista de lo más escuchado de Estados Unidos.

Pero el poder de Taylor Swift va mucho más allá de los números. La cantante lleva varios años regrabando y redistribuyendo los primeros álbumes de su discografía para poder ser propietaria de los derechos de sus propias canciones, algo que le arrebató Scooter Braun —su anterior agente— cuando adquirió su catálogo de masters.

Este 2023 la cantante regresa a los escenarios en The Eras Tour, una gira en la que recordará todas sus etapas musicales y que ya ha colgado el cartel de sold out en todos los shows. Incluso hay abierta una investigación a Ticketmaster por el caos de la página web cuando las entradas acababan de salir a venta.

Rihanna, la única que ha cantado en la Super Bowl y los Oscar el mismo año

La única artista del mundo que protagoniza el mismo año los dos eventos más importantes de Estados Unidos.

La cantante, que anunció su segundo embarazo durante su show de la Super Bowl —el evento deportivo más visto de EEUU—, volverá a subirse a los escenarios en solo unos días. Después de siete años sin verla actuar en directo, este 2023 Rihanna eclipsa el mundo por partida doble.

Rihanna en la SuperBowl // Getty

La cantante actuará el próximo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Angeles para interpretar la canción Lift Me Up, tema principal de la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever que le ha valido para conseguir una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Canción Original.

Aun sin planes certeros sobre su regreso a la música con un nuevo disco, parece que Rihanna está empezando a volver a meter la patita en la industria que la vio nacer como estrella global. Su último disco, ANTI, data de 2016 y los últimos tiempos ha estado centrada en su faceta como empresaria —en 2018 Forbes estimó su fortuna en 600 millones de dólares— y su maternidad.

Adele, un millón de euros por concierto

Tiene sus finanzas atadas, controladas y gestionadas con la misma habilidad con la que compone las canciones que retratan su vida. El patrimonio de Adele está estimado en 183 millones de dólares, una auténtica fortuna cosechada a base de hacer conciertos y vender discos. Porque Adele es una de las rara avis que todavía comercializan su música de manera tradicional: sin virales en TikTok y sin éxitos de discoteca.

Pero lo más curioso es que Adele, que podría haber desembolsado los 48 millones de dólares de la mansión que le compró a Sylvester Stallone en Los Angeles el año pasado en un solo pago, prefirió pedir una hipoteca por valor de 38 millones. Así no se desprendía del 31% de su fortuna de una sentada y pasaba a pagar —según Daily Mail— 200.000 dólares mensuales al banco. Jugada maestra teniendo en cuenta que sus ingresos no tienen freno.

Adele firma un autógrafo en el vestido de una novia recién casada que estaba en su concierto // Getty Images

Ahora mimo es artista residente en uno de los hoteles más importantes de la Ciudad del Pecado. 32 conciertos en Las Vegas por los que recibirá un total de 32 millones de euros. Una cifra nada desdeñable —un millón por concierto— si tenemos en cuenta que solo tiene 34 años y toda una carrera por delante.

Rosalía, la productora del año

No para de expandirse, no tiene freno y las que podrían ser su competencia son su inspiración. Rosalía es, ahora mismo, la artista española más importante del mundo.

El Motomami World Tour y el viralísimo gesto de Bizcochito —convertido en icono— la han encumbrado al estatus de estrella global, una cúspide que ha alcanzado gracias a su tercer álbum de estudio, Motomami. Un disco valiente en el que Rosalía retuerce los géneros para convertirlos en algo nuevo y que ha supuesto su consagración como productora.

Rosalía gana el Latin Grammy a mejor álbum con su 'Motomami' // EFE

Billboard reconoció recientemente su talento y labor como productora de sus propios trabajos en los Billboard Women in Music Awards. La cantante se subió al escenario para dedicar el premio a todas las mujeres artistas que, como ella, se quedan en el estudio horas y horas buscando el mejor resultado. "No puedo imaginar otra forma de hacer mi música que no sea produciéndola", añadió.

El verano ha quedado atrás pero el efecto Despechá sigue vigente. No hay que olvidar que la cantante fabricó la canción del verano antes incluso de estrenarla en plataformas. Todo el mundo coreaba el estribillo cuando solo había 35 segundos disponibles en TikTok, el fragmento que difundió nada más bajarse del escenario de Almería donde en el pasado julio dio el pistoletazo de salida al Motomami Tour.

En los Premios Grammy, Motomami se llevó el reconocimiento a Mejor disco de Rock latino o disco alternativo. Acumula ya un total de 12 Latin Grammys, cuatro se los llevó este 2022.

Beyoncé, la artista con más Premios Grammy de la historia

Este 2023 Beyoncé se ha convertido oficialmente en la artista con más premios Grammy de la historia. La cantante cuenta con 32 gramófonos en su haber, lo que supera los 31 de George Solti, al que le ha arrebatado el puesto.

Este año, Renaissance no se ha llevado ningún reconocimiento en las categorías principales pero sí ha sido coronado como Mejor Álbum Dance/Electrónico. El single Break My Soul se llevó el de Mejor grabación dance/electrónica, Plastic Off the Sofa es la Mejor interpretación de R&B tradicional y Cuff It es la Mejor Canción R&B.

Beyonce, en la ceremonia de entrega de los premios Grammy 2023. // Getty Images

Pero Beyoncé no solo vive de reconocimientos. La cantante se embolsó por una sola actuación un total de 24 millones de dólares. Fue el pasado mes de enero para la inauguración del Hotel Atlantis The Royal de la Palmera de Dubai. Un espectáculo lleno de colores, fuegos artificiales y coreografías en el que compartió escenario con su hija Blue Ivy. A los invitados al show les prohibieron capturar imágenes del show, en el que cantó 19 temas.

Selena Gomez, la mujer más seguida de Instagram

Los últimos acontecimientos le han dado el empujón para volver a convertirse en la mujer más seguida de Instagram. Le arrebata el puesto a Kylie Jenner, a la que supera en 14 millones de seguidores. Kylie acumula 280 millones y Selena suma 394 millones. A nivel general, es la tercera más seguida del mundo. La superan dos deportistas: Ronaldo (551 millones de seguidores) y Messi (con 433 millones).

No es la primera vez que corona la lista de mujeres la comunidad más grande de la red social. En 2017 fue la mejor pagada de Instagram gracias a sus contratos publicitarios y en 2019 consiguió por primera vez el título de la mujer con más followers.

Estos últimos 365 días también ha conseguido un grandísimo reconocimiento por su trabajo como actriz en Only Murders in the Building, serie que le valió una nominación a los Premios Emmy y otra a los Globos de Oro. No se los llevó, pero no cabe ninguna duda de que Selena Gomez es una de las artistas más queridas por el público. Su labor en la concienciación acerca de los problemas de salud mental ha sido mundialmente reconocida y gran cantidad de los beneficios de su marca de belleza Rare Beauty son destinados a desmontar prejuicios en este campo.

Shakira, icono global con su tetralogía del despecho

El resurgir musical de Shakira después de atravesar una de las "etapas más oscuras" de su vida personal ha sido apoteósico. Con Te Felicito destapó una traición que se confirmó meses después con el divorcio de Gerard Piqué, que ya tenía un nuevo amor, Clara Chía.

Luego llegó Monotonía, una bachata con Ozuna para la que grabó un videoclip lleno de referencias al destinatario de la canción.

El tercer golpe fue el que más efecto hizo: la sesión 53 con Bizarrap, una "tiradera" tan explícita como la rabia que desprende. Juegos de palabras, rimas y un relato ceñido a la realidad que ha vivido los últimos meses de su matrimonio. Se estima que la colombiana se ha embolsado 22 millones de dólares tras la colaboración con el productor argentino.

La cantante ha reconocido que volver a componer había sido "como ir al psiquiatra". Sin embargo, más allá de la terapia, Shakira ha dado al público algo más que música: ha regalado la historia de su descenso a los infiernos para poder, sino regresar al cielo, por lo menos regresar a la vida terrenal. Una bruja en el balcón de casa, la prensa en su casa todo el día y el eslogan del desamor del 2023: "Una loba como yo no está pa tipos como tú".

TQG (Te Quedé Grande), su unión con Karol G, ha sido la última pieza del puzle. Una semibalada en la que las colombianas recuperan autoestima y autonomía después de un gran duelo. La propia Karol G confesó que retrasó —después de una larga conversación— el estreno de su disco para que Shakira cumpliese su "timing" en cuanto al estreno de las cuatro canciones del despecho. "Es casi una cuestión de sororidad", dijo.

Karol G, primer disco en español número 1 en Estados Unidos

Mañana Será Bonito es el primer disco en español que consigue el número 1 en Estados Unidos. De esta manera, Karol G se convierte automáticamente en la primera mujer latina que se alza al pódium de la música más escuchada en el país norteamericano.

La colombiana demuestra con su último LP que la música cada vez entiende menos de idiomas. El álbum, que contiene una miscelánea de géneros que van desde el dembow hasta la bachata, ha tenido una gran acogida gracias a colaboraciones como la de Shakira en TQG o Romeo Santos en X Si Volvemos. A la Bichota no hay quien la frene. Después de conquistar España y Latinoamérica, pocas dudas había de que arrasaría también en Estados Unidos.

Miley Cyrus y su oda al amor propio

Durante prácticamente todo el mes de enero, Shakira y Miley Cyrus estuvieron disputándose el número 1 global. La colombiana se había cobrado la venganza musical con la Sesión 53 junto a Bizarrap y Miley Cyrus volvía a reinventarse con Flowers. La ex Hannah Montana hacía catarsis de su relación fallida con Liam Hemsworth autoproclamándose como su propia musa e inspiración.

Un himno al amor propio, a la autoestima y al poder de los autocuidados. Cuando estás herido, la mejor cura la tienes tú mismo aunque busques consuelo a tu alrededor.

De momento es la única canción que ha publicado de su futuro álbum, Endelss Summer Vacation, que sale a la venta el viernes 10 de marzo.

Pero esta no es la única novedad en la carrera de Miley. La artista ha vuelto a firmar un contrato con Disney + para un evento promocional del álbum que en realidad es mucho más que eso. Que la intérprete haya hecho las paces con la multinacional podría significar que también vuelve a tener los derechos de las canciones de Hannah Montana, por lo que los fans ya han empezado a especular sobre una nueva era de aquella chica Disney que un día quiso dejar de serlo para mostrar su lado más rebelde.