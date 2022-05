Aida Domènech es Dulceida: su ruptura con Alba Paul, cuánto dinero gana y su reciente problema de salud

Aida Domenech es la persona detrás del conocido apodo Dulceida. La joven de 32 años empezó hace más de 10 en el mundo de la moda, publicando en su primer blogs los modelitos que lucía en su día a día. Por aquel entonces no existía el término influencer. Tampoco nadie pronosticó el boom que pegaría la moda en las redes sociales, convirtiéndose estas su máximo canal de difusión.

Ella fue de las primeras españolas que supo hacerse un nombre en un mundo difícil y salvaje. Gracias a su tesón, su esfuerzo y sus numerosísimas publicaciones se ha convertido en una de las jóvenes con más seguidores en nuestro país. Su canal de Youtube también ocupa gran parte de su tiempo. Ahí cuelga vídeos sobre pasarelas y fashion weeks, pero también enseña vacaciones con amigos y viajes idílicos a Maldivas o Disneyland.

Su boom mediático llegó con el anuncio de su bisexualidad. Cuando todavía una conversación sobre las identidades sexuales, Domenech dio el primer paso y presentó a su novia, con la que en 2014 ya llevaba casi un año de relación: Alba Paul. Era camarera y aunque en un primer momento no encajaron, poco tardó en encenderse la chispa de su amor.

Adiós al amor entre Dulceida y Alba Paul

Fue antes de que arrancase el verano de 2021 cuando Alba Paul y Dulceida aseguraban que pasarían la temporada estival separadas. La crisis que atravesaba su relación supuso un tsunami de comentarios en las redes y aunque muchos guardaban la esperanza de que retomasen su vida juntas, la ruptura definitiva se hizo realidad poco después.

"Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca", explicaba la influencer en su cuenta de Instagram, donde dedicó un emotivo mensaje de despedida para la que había sido su pareja durante siete años. "Gracias por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad. Siempre serás mi cacaolat por las mañanas", dijo.

Dulceida y Alba Paul // GTRES

Nunca estuvieron casadas

Fue en septiembre del año 2016 cuando Alba Paul y Dulceida se daban el 'sí, quiero', en una romántica ceremonia en la Cala Morisca, una idílica playa de la Costa Brava donde reunieron a sus familiares y amigos más cercanos.

Javier Calvo, que es amigo de Dulceida desde la infancia, fue el encargado de oficiar la ceremonia, y Carlos Sadness, también de su entorno cercano, puso la banda sonora con su música galactropical.

Todo fue retransmitido a través de las redes sociales. El vestido de ensueño -diseñado por ZeGarcía- que lució Dulceida, el traje de Alba, el hotel en el que se alojaron, los votos, los invitados... La pareja tuvo la boda de cuento de hadas que siempre había deseado, pero lo cierto es que su unión matrimonial nunca tuvo validez legal.

La revista Vanitatis aseguraba hace unos meses que la pareja no oficializó su matrimonio. La propia Aida confirmaba a la revista la información. Nunca pasaron por el Registro Civil para firmar los papeles, así que legalmente Dulceida y Alba Paul nunca estuvieron casadas.

El motivo de la ruptura que nadie confirmó

Dos meses después de conocerse la separación de la pareja, Amor Romeira desvelaba una información clave -que nunca fue confirmada- para conocer qué ocurrió entre ambas para llegar a tomar esta decisión.

En una conversación en Solos on the beach con el influencer Iban García, Amor Romeira desvelaba el motivo de esta ruptura: "Se dice, yo no lo he contrastado, que hay una deslealtad por parte de Dulceida".

Ante estas declaraciones, Iban le preguntaba directamente si Dulceida le había puesto los cuernos a Alba, a lo que Amor respondía: "No son unos cuernos como tal. A mí lo que me llega es que Alba descubre como un tonteo o un roneo de Dulceida con un chico".

Cuánto dinero gana

Desde que el marketing de influencers se ha convertido en la estrategia clave de muchas marcas para conseguir ventas y visibilidad, mucho se ha especulado sobre el dinero que cobran estos referentes de internet. Tanto se rumoreó sobre el asunto que la propia Dulceida quiso abordar el tema en su canal de Youtube, donde explicó cómo organiza sus campañas publicitarias.

La joven contaba que su jefe de prensa y su representante son los encargados de presupuestar con ella las tarifas de cada campaña. No todas las propuestas que le llegan son aceptadas y tampoco todas tienen el mismo precio. Eso sí, Dulceida tiene un requisito. Para trabajar con ella, la marca tiene que ser afín a su estilo de vida, sus gustos y sus ideas. Además, muchas otras empresas le envían productos de forma gratuita. "Para mí no son regalos, y no me gusta parecer la teletienda. Yo intento no hacerlo, me organizo para no promocionar varias veces en el mismo día".

Aunque fue una de las preguntas más repetidas de sus seguidores, Dulceida prefirió no detallar la cantidad exacta de dinero que recibe por su trabajo en redes. "No voy a decir lo que gano o lo que dejo de ganar. A nadie le debería de interesar. Cada persona tiene su caché. Depende de la campaña pides una cosa u otra. Hago muchas cosas gratuitas por apoyar marcas pequeñas. Hay unas tarifas estándar, pero siempre depende de la marca y de la acción", explicó.

"Tengo el clítoris como una nuez"

El pasado mes de febrero la catalana confesaba a sus seguidores que estaba sufriendo uno de los peores dolores de su vida. Había acudido al hospital por un dolor muy intenso en el clítoris y a pesar de que le habían recetado óvulos por un posible problema de hongos, su estado no mejoraba.

"La doctora me miró muy rápido, me dijo que seguramente eran hongos y me recetó óvulos. Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía y era un dolor en el clítoris brutal", explicaba Dulceida, que quiso ser franca con este tema aunque muchos problemas femeninos se sigan tratando como un "tabú".

La empresaria aseguraba que las molestias eran tan fuertes que si no mejoraba en 72 horas tendrían que intervenirla. "No me puedo ni reír de lo que me duele. Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante. No puedo ni moverme, me cuesta levantarme... No saben muy bien lo que es y me han pinchado. La zona está infectada y me han dado antibióticos y calmantes, pero si en 72 horas no mejoro, me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no llegue a eso", decía visiblemente preocupada y angustiada.

Un día después de revelar sus dolores, el pinchazo hizo su efecto y aplacó la infección, que empezó a remitir. "No sabéis cómo noté que remitía el dolor. Estoy muchísimo mejor, aunque todavía noto molestias. Menos mal qu eno han tenido que llegar a intervenirme", contaba en su Instagram para tranquilizar a los fans que se habían preocupado por ella.

Su testimonio es, sin duda, un paso más hacia la normalización de los problemas ginecológicos y vaginales, una realidad que sufren miles de mujeres y que durante años ha permanecido silenciada.