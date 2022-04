Carlos Sadness: "La crítica de mi madre es la que me presiona"

Este sábado Carlos Sadness tiene conciertazo en el WiZink Center y Pantomima Full está de gira por Galicia. Quedan entradas para ambos eventos, pero prometen ser grandes noches.

Aunque es uno de los recintos más grandes del país, para Carlos Sadness solo hay una persona que le puede meter presión. Ni los medios ni la crítica le ponen nervioso, solo su madre.

"La crítica de mi madre es la que me presiona. El otro día me dijo que me apuntase a clases de baile, me ve bailando como una centrifugadora y dice 'este lo puede hacer mejor'", asegura el artista. Todo lo contrario es la madre de Casado, que vanagloria cualquier cosa que haga su hijo. ¿Y la de Rober? Ajena totalmente.

"Te seguí cuando eras más ilustrador que músico", le dice Rober Bodegas. El artista se acordaba de que el gallego fue uno de los primeros "rostros televisivos" que le dio follow en redes y desde entonces no lo olvida.

No es la primera vez que Carlos Sadness montará una buena fiesta en el WiZink. Ya lo hizo en 2019 cuando montó una auténtica Isla Morenita en el recinto. "Esta vez hacemos una onda parecida pero con eso de Levántate y baila que es una frase de la Biblia", explica el artista.

México, Ecuador o Colombia son algunas de las plazas en las que ha tocado en lo que llevamos de 2022. "Son más pasionales con la música, igual que aquí con el fútbol. Te esperan en el aeropuerto, hacen cola antes de que empiece el show...", apunta el artista sobre el público latinoamericano.

Uno de los temas con los que más va a gozar este sábado es Tuchico, su último estreno, que llega con un vibe muy adolescente y tropical. Una estética inspirada en Euphoria y un profesor muy particular son los protagonistas del videoclip.

Terminamos la charla junto a Carlos Sadness con la especial aparición de Roi Méndez, que ha traído un reto muy particular para el cantante. ¿Adivinanza o pregunta incómoda? Mejor: un auténtico despropósito.

Vuelve a ver a Carlos Sadness:

