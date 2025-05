Aitana se llama "sin vergüenza" por lo que dijo durante la Listening Party de 'Cuarto azul'

"he estado viendo vídeos..."

Aitana está mostrándose tal y como es durante la promoción de su nuevo álbum de estudio, Cuarto azul, que ve la luz el viernes 30 de mayo. La artista ha organizado este martes 27 una Listening Party en el Movistar Arena de Madrid, donde ha hecho sonar en primicia las canciones que componen el disco.

Durante el evento, Aitana ha explicado que todas las canciones están inspiradas en historias reales que ha vivido en primera persona, algo que explica el último mensaje que ha publicado en sus redes sociales. "He estado viendo vídeos de ayer y me he dado cuenta de que cada vez que ponía un tema decía: 'Para mí esta es de las más especiales del disco'. Total, acabé diciéndolo con todas. Qué sin vergüenza", ha escrito Aitana en su perfil de X (antes Twitter), donde suma casi 900 mil seguidores.

La catalana siente un vínculo muy especial con cada una de las 19 composiciones que forman Cuarto azul, y no es para menos. En 6 de febrero, habla de su ruptura con Sebastián Yatra; en Desde que no hablamos, escribe una carta abierta a Miguel Bernardeau, mientras en La chica perfecta critica las ideas preconcebidas sobre lo que debería ser, y lo hace en colaboración con Alaska.

En otro momento de la Listening Party, Aitana ha presentado su canción En el centro de la cama haciendo saltar las alarmas entre el público sobre su vida sentimental: "Empecé a dormir en el centro de la cama otra vez y pensé: 'Ostras, qué fuerte, estoy sola'. Hacía mucho tiempo que no había estado sola y había tenido mucho apego a estar en pareja. He pasado un año... he estado un año soltera y ha sido realmente algo muy bonito también para encontrarme", ha asegurado, hablando en pasado sobre su soltería y dejando entrever que ahora vuelve a tener pareja.