Los planes de Aitana tras debutar en el cine

Aitana sigue quemando etapas en su exitosa carrera. Tras agotar las entradas para su concierto en el nuevo estadio Santiago Beranbéu, ahora le ha tocado ponerse ante la prensa para promocionar su primera película Pared con pared, que se estrena el próximo viernes 12 de abril en Netflix.

Se trata de un film a medida de la cantante. “Me gusta ver películas que no me hagan pensar demasiado”, ha explicado en una entrevista con RTVE. Una película romántica en la que una estudiante de piano comparte edificio con un vecino que no soporta su música y que resulta un remake de la cinta francesa de 2015 Un peu, beaucoup, aveuglémen.

Durante la charla, la artista ha revelado algunas curiosidades sobre su contacto con el mundo de la actuación. De hecho, ha recordado como durante su actuación en la gala de los Premios Goya de 2021 el propio Antonio Banderas le preguntó si le gustaría participar en su musical.

Una idea que parece haber calado en la barcelonesa, que afirma que tiene “soñado como un reto muy, muy, grande”, eso sí, “a largo plazo”, dada su apretada agenda actual, sería “el teatro musical”.

Además, en relación a la trama de Pared con pared, la autora de AQYNE ha recordado su similitud con el episodio que vivió Ana Guerra, su compañera en Operación Triunfo, durante el confinamiento generado por la pandemia. “Es muy graciosos porque es que sí, es un poco lo que le pasó a ella”, ha bromeado.

Ojalá podamos ver a una de las reinas del pop nacional sumergirse en nuevos retos con la soltura que ha demostrado en esta película.