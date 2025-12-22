Aitana, Lady Gaga y Ed Sheeran entre los artistas que han grabado música en Abby Road
Abbey Road es uno de los estudios de grabación más destacados del mundo. Ubicado en Londres, ha sido la cuna de canciones de artistas como Los Beatles, Pink Floyd u Oasis, pero también de películas tan reconocibles por su música como Harry Potter o El Señor de los Anillos.
La semana pasada supimos que Aitana se sumaba a la lista de artistas que han grabado en el prestigioso estudio Abbey Road. Y es que además la catalana contó con la ayuda de LOSTBOY, productor que ha trabajado con cantantes como Sabrina Carpenter y JADE.
Además, Aitana tuvo a su lado a su amiga y cantante Gale, quien actuó como telonera en su gira Metamorfosis Season y que confirmó en sus redes sociales que ha formado parte de la composición de este nuevo tema.
Sin embargo, Abbey Road ha sido la casa de grandes artistas y compositores de bandas sonoras desde 1931. Por estos estudios han pasado grandes músicos como Lady Gaga, Ed Sheeran, Adele o Florence + The Machine; pero también han sido los responsables de la magia de grandes películas como Harry Potter o El Señor de los Anillos.
Historial de artistas
En las últimas décadas, la mayoría de los grandes artistas de alcance internacional han grabado allí discos, entre los que encontramos a:
- Los Beatles
- Dua Lipa
- Harry Styles
- Oasis
- Noel Gallagher
- Amy Winehouse
- Ed Sheeran
- Frank Ocean
- Lady Gaga
- Adele
- Pink Floyd
- Kylie Minogue
- Muse
- Sam Smith
- Florence + The Machine
- Kate Bush
- Radiohead
- Kanye West
Donde nace la magia
Pero dentro de Abbey Road también han cobrado vida gran arte de las partituras de muchos de los universos ficticios de la cultura popular. La lista de títulos es diversa y abarca diferentes épocas, pero si algo tienen en común es la calidad de cada una de estas obras.
- En Busca del Arca Perdida
- El Retorno del Jedi
- El Último Emperador
- El Señor de los Anillos
- El Hobbit
- Harry Potter
- Skyfall
- La Forma del Agua
- Gravity
- Black Panther
- 1917
- Tár
- Spider-Man: Cruzando el Multiverso
- Wonka
- Barbie
- Deadpool & Wolverine
- Gladiator II
- Wicked