Aitana, Lady Gaga y Ed Sheeran entre los artistas que han grabado música en Abby Road

La semana pasada supimos que Aitana se sumaba a la lista de artistas que han grabado en el prestigioso estudio Abbey Road. Y es que además la catalana contó con la ayuda de LOSTBOY, productor que ha trabajado con cantantes como Sabrina Carpenter y JADE.

Además, Aitana tuvo a su lado a su amiga y cantante Gale, quien actuó como telonera en su gira Metamorfosis Season y que confirmó en sus redes sociales que ha formado parte de la composición de este nuevo tema.

Sin embargo, Abbey Road ha sido la casa de grandes artistas y compositores de bandas sonoras desde 1931. Por estos estudios han pasado grandes músicos como Lady Gaga, Ed Sheeran, Adele o Florence + The Machine; pero también han sido los responsables de la magia de grandes películas como Harry Potter o El Señor de los Anillos.

Historial de artistas

En las últimas décadas, la mayoría de los grandes artistas de alcance internacional han grabado allí discos, entre los que encontramos a:

Los Beatles

Dua Lipa

Harry Styles

Oasis

Noel Gallagher

Amy Winehouse

Ed Sheeran

Frank Ocean

Lady Gaga

Adele

Pink Floyd

Kylie Minogue

Muse

Sam Smith

Florence + The Machine

Kate Bush

Radiohead

Kanye West

Donde nace la magia

Pero dentro de Abbey Road también han cobrado vida gran arte de las partituras de muchos de los universos ficticios de la cultura popular. La lista de títulos es diversa y abarca diferentes épocas, pero si algo tienen en común es la calidad de cada una de estas obras.