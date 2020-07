Aitana y la serie con la que no ha parado de llorar: "Tenéis que verla"

La cantante Aitana recomienda a sus seguidores la serie que la tiene enganchada y con la que no ha podido evitar las lágrimas.

Aitana no ha descuidado las redes sociales durante el confinamiento, la plataforma que la mantiene unida a sus fans, con los que comparte recomendaciones musicales, imágenes de sus conciertos, su pareja, sus vacaciones y etcétera.

Las circunstancias de este verano de 'nueva normalidad' han provocado que la cantante no pueda llevar a cabo los conciertos que tenía previstos, así que Aitana está disfrutando de su tiempo libre viendo series, sacando a pasar a su nueva mascota 'Sopita' y, en general, aprovechando para disfrutar de cosas de las que antes no podía por falta de tiempo.

Una de estas cosas a las que ahora puede dedicar más tiempo es a las series, y la propia cantante ha recomendando a sus seguidores que vean 'Veneno', la creación de sus amigos y profesores de academia Javier Calvo y Javier Ambrossi.

La publicación de Aitana en Instagram / Instagram @aitanax

"Acabo de terminar el segundo episodio de Veneno y estoy llorando mucho. Por favor, tenéis que ver la serie", escribía la cantante junto a un frame de la serie, que está disponible en Atresplayer Premium.

Lo cierto es que no es la única que ha llenado de buenas críticas la serie que cuenta la historia de Cristina 'La Veneno', la que fue uno de los personajes televisivos más conocidos del país e icono de la lucha por los derechos transexuales. Andrea Compton ya aseguró que la serie "lo iba a petar" en una de sus secciones de 'yu, no te pierdas nada'. Y tú, ¿la has visto ya?

Este jueves la cantante estrena su nueva colaboración con Morat, un tema titulado 'Más de lo que aposté' que llegará con un videoclip grabado entre España y Colombia.