El alegato de Ana Obregón apoyando a Shakira y lleno de dardos para Piqué y Clara Chía

Desde que el pasado jueves 12 de enero vio la luz la sesión 53 de Shakira y Bizarrap, el que en el que la colombiana carga contra Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía, a base de rimas, juegos de palabras y referencias muy directas, España se ha dividido.

Mientras la gran mayoría ha aplaudido a la intérprete por su valentía a la hora de exponer la traición del que es el padre de sus hijos Milan y Sasha, hay quien la critica por su papel como madre. Aseguran que la artista "no ha pensado en sus hijos" a la hora de lanzar la canción, un ataque muy repetido en las redes sociales durante este fin de semana del que Ana Obregón ha dado su percepción.

La socialité no ha dudado en defender a la cantante a través de un storie en su cuenta de Instagram. Con un texto breve pero contudente, Ana Obregón cuestionaba la actitud de Gerard Piqué al rehacer su vida con Clara Chía de manera pública antes de que la pareja firmase los papeles de divorcio y custodia de sus hijos.

"No somos el Tribunal Constitucional para juzgar a nadie. Pero no soporto la falsa hipocresía y el machismo de juzgar a la madre diciendo que no pensó en sus hijos. Y el padre, ¿pensó en sus hijos al exhibierse públicamente BESANDO a su novia cuando no estaban separados?, ¿y la novia?, ¿no podía respetar a los hijos esperando un poquito?", se preguntaba la bióloga y actriz, que ha recibido los aplausos de sus seguidores tras este posicionamiento.

Ana Obregón defendiendo a Shakira vía Instagram ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/1F0WO2lST9 — LIYO ✵ (@__conflictivo_) January 15, 2023

Obregón no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar la enhorabuena a Shakira por su récord de streaming -la canción entró en el número 1 global en menos de 24 horas- y deja caer que el tiempo lo terminará poniendo todo en su sitio. "Enhorabuena Shakira por todo, por tu talento, por el temazo. Ya llorará sin y facturar", añadió.