Alejandro Sanz se abre en su concierto en Pamplona: "Desde este agujero que yo tengo aquí en el pecho les quiero dar las gracias"

Alejandro Sanz no está pasando por su mejor momento.

Hace unos días el cantante puso en sus redes sociales un mensaje que añarmó mucho a sus seguidores en el que aseguraba estar pasando por una mala racha.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", confesaba el cantate.

Poco después volvió a compartir sus penamientos, ahora esperanzadores, señalando que había encontrado una luciénaga en su pecho, pero días después de este mensaje se hizo publica su ruptura con su pareja Rachel Valdés por parte de la revista Hola.

Las redes sociales se volcaron con el artista como si no hubiese un mañana, y ha querido agradecerlo personalmente a sus fans es su primer concierto en España de la gira SANZ, que ha dado comienzo este 3 de junio en Pamplona, donde hacía muchos años que no cantaba.

"Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere, dmeostrarle que están cerca, que están al lado, que le escuchan, que es importante para ti... Eso es lo más importante del mundo. Yo tengo mucha suerte, yo tengo que estar muy agradecido porque realmente esto no tiene nada que ver con nada no, al final hay una cosa muy bonita que pasó, intenté sincerarme, lo escribí porque lo sentí así y eso fue muy bello, y ver la reacción fue muy bonito", se ha sincerado.

"Después ha habido otras cosas, que es el ruido, el ruido no es para nosotros... lo nuestro es otra cosa, entonces muchas gracias, muchas gracias por el cariño, por estar aquí. Y estas cosas que muchas veces intentamos buscarle un porqué no tienen nada que ver con nada ni con nadie, es un agujero que se te hace aquí de repente y no sabes muy bien por qué", ha dicho el artista tocándose el corazón.

"Pero desde este agujero que yo tengo aquí en el pecho les quiero dar las gracias por estar ahí y por entenderme", ha conttinuado el madrileño, muy agradecido con sus fans.

"Este concierto para mi era muy importante, hacía mucho mucho tiempo que no tocaba en Pabplona, agradeceros que esteis aquí porque esta era mi prueba de fuego hoy", ha concluido Alejandro.