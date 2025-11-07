Alejandro Sanz aspira a llevarse su quinto Grammy en 2026

España se cuela en los Premios Grammy. Alejandro Sanz ha sido nominado y optará un gramófono en 2026. El intérprete de Amiga Mía tratará de llevarse el que sería su quinto galardón en estos premios en la categoría Mejor álbum pop latino gracias a su disco ' ¿Y ahora qué?.

Una categoría con la que compite contra Cosa Nuestra de Rauw Alejandro, BOGOTÁ DELUXE de Andrés Cepeda, Tropicoqueta de KAROL G y Cancionera de Natalia Lafourcade. Si quieres saber más, consulta aquí la lista completa de nominados.

Alejandro Sanz en los Premios Grammy

El cantante madrileño ha cosechado cuatro gramófonos en estos premios. El primero fue en 2004, cuando su trabajo No Es Lo Mismo consiguió el oro en la categoría Mejor álbum pop latino. Esta suerte se volvería a repetir en 2008 El Tren De Los Momentos, en 2011 Paraiso Express y 2020 #ElDisco.

De esta forma, Alejandro Sanz se consagra como uno de los pocos españoles en postularse a estos premios a lo largo de su historia. Entre los cantantes españoles que se han consagrado en estos premios se encuentran Julio Iglesias, quien se llevó en 1998 el premio Mejor interpretación latina por su álbum Tanto. A su vez, Rosalía abrazó dos gramófonos gracias a sus discos El Mal Querer y MOTOMAMI obteniendo el galardón en la categoría Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo.