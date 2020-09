Alejandro Sanz muestra cual es su “mejor cita para un sábado noche”

Alejandro Sanz está viviendo un gran momento profesional, pero también está disfrutando de la felicidad que le brinda la familia.

El artista ha regresado a Madrid, donde el pasado viernes arrancó la nueva temporada de La Voz con total éxito, donde Sanz repite como coach.

Pero además, esto le permite estar más cerca de sus seres queridos, en especial sus hijos. Alejandro ha demostrado en más de una ocasión que se desvive por ellos, como el pasado mes de agosto donde por fin pudo reunirse con ellos tras varios meses separados debido a la pandemia de coronavirus.

"Me encantaría definiros esta semana. He sentido la felicidad en estado puro. Ellos son la razón y el combustible de mi vida. Por fin con mis niños, solo nos faltabas tú, Manuela. Os amo ❤️", escribía junto a una divertida instantánea junto a sus hijos Alexander, Dylan y Alma, echando de menos a su hija mayor Manuela, que no pudo reunirse con ellos en esa ocasión.

Y entre todos sus proyectos profesionales, donde además de La Voz se encuentra el inminente estreno de 'El verano que vivimos', el primer tema original que ha compuesto e interpretado para cine; continúa alimentándose del "combustible de su vida".

En el sofá, con gafas y con sus hijos pequeños, Dylan y Alma, uno a cada lado, Alejandro define este momento como "la mejor cita para un sábado noche".

Una tierna imagen que rápidamente se ha llenado de 'me gusta' de y de miles de comentarios, entre los que se encuentran los de caras conocidas como Lorena Castell: Planazo 💕; La Oreja de Van Gogh: "Ese plan es inigualable"; Poty; "MADREDEDIOS cuanto amor!!!!😘😘😘😘😘"; o los numerosos corazones que han dejado Núria Fergó, Geno Machado o Vicky Martin Berrocal.