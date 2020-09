La Voz 2020: bloqueos, emoción a flor de piel... ¡y un cuarteto sudafricano!

Las Audiciones a Ciegas de La Voz vuelven a poner patas arriba la televisión con las artimañas de los coches para conseguir talents, la emoción de los más jóvenes al subirse al escenario y Eva Gonzáles haciendo de perfecta maestra de ceremonias.

Laura Pausini, Alejandro Sanz, Antonio Orozco y Pablo López se la han jugado para conseguir que los mejores talents se uniesen a su equipo.

EQUIPO OROZCO: MARCOS Y JOHANNA POLVILLO

Marcos se subía a escenario después de sorprender a sus padres, que se encontraban en el público y no tenían ni idea de que su hijo había sido seleccionado para las Audiciones a Ciegas. El recuerdo de su hermana fallecida y ese sueño que tenían ambos, cantar, fue lo que animó a Marcos a presentarse y cantar 'Cry me a River' de Michael Bublé para conquistar a los coaches. En el último momento logró que dos coaches se giraran y finalmente eligió a Antonio Orozco.

“En 1996 gané en el programa de ‘Menudas Estrellas’ imitando a Whitney Houston”, contaba Johanna Polvillo en su presentación. Esta joven sevillana busca que la música le de una segunda oportunidad y vuelve a Antena 3 para deshacerse de esos miedos para cantar 'Open Arms' de Mariah Carey. Antonio Orozco y Laura Pausini han sido los dos coaches que han girado sus sillones por la voz de la talent sevillana, que finalmente eligió a Orozco.

ALEJANDRO SANZ, EL COACH CON MAS ARTISTAS EN SU EQUIPO

La cordobesa Araceli Campillo, a pesar de reconocer que Antonio Orozco siempre le ha gustado y que “debería haber sido su novio”, decide decantarse finalmente por el equipo de Alejandro Sanz. Cantó Réquiem, un tema de Vicente Amigo.

La cantante callejera Mar Rodríguez se atrevió a salir al escenario de ‘La Voz’ con una canción de Alejandro Sanz, 'Eso'. Todos los coaches se han girado menos Laura Pausini y finalmente la joven se decantó por Sanz para el equipo.

Ninguno de los coaches se pudo resistir a la voz de Kelly, que se subió muy seguro al escenario de ‘La Voz’ para dejar a todos impresionados con una versión propia del conocido tema de The Police, ‘Roxanne'. "Si tuviera que dejar a mis hijos con alguien sería con Alejandro Sanz para que les inculque sus valores", decía entre bastidores.

Haizea Gómez cantó 'Con Las Ganas' de Zahara, una deliciosa canción acompañada de una sutil voz con mucho sentimiento que hizo que se girasen Alejandro Sanz, Laura Pausini y Antonio Orozco.

El joven andaluz Gonzalo Alhambra cantó 'Pienso en tu Mira', un tema de Rosalía que él mismo arregló para la guitarra. Su buen hacer y su gran voz hizo que los cuatro coaches se girasen y finalmente eligió a Sanz.

EQUIPO PAUSINI: CRISTIE SÁNCHEZ Y SOUTHSIDE

La malagueña Cristie Sánchez cantó 'All the man that i need' y consiguió que Laura Pausini y Antonio Orozco diesen la vuelta a su asiento en 'La Voz'. Finalmente la joven se decidió por Pausini, en la que ha depositado muchas esperanzas.

Kent, Thurston, Andre y Ashwin son los integrantes del primer cuarteto masculino de La Voz en España. Emigraron desde Sudáfrica a España para conseguir un hueco en la música. Pausini ha conseguido que la elijan gracias a sus dotes para la conquista, haciéndoles cantar 'mola mazo' con su peculiar estilo.

EQUIPO LÓPEZ: MARTA SANTOS Y UN BLOQUEO INESPERADO

Marta Santos interpretó una preciosa versión de la canción de Enrique Urquijo 'Aunque tú no lo sepas' que emociona a todos. Pablo López se giró en el primer segundo por un error y bloqueó sin querer a Alejandro Sanz, pero enseguida se da cuenta que ha tomado una gran decisión. "Qué alegría de accidente", decía López.