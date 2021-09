Álex González: el 'Toy Boy' que se inició en 'Un Paso Adelante', salió con Chenoa y ahora presume de su novia, María Pedraza

Aunque no le gusta hablar de su vida privada, el estado sentimental de Álex González tuvo a la prensa del corazón muy atenta este verano. Sus fotos con María Pedraza, compañera de reparto en la serie de Atresplayer Premium Toy Boy, demostraban que entre ellos había una gran complicidad, lo que despertó los rumores sobre un posible romance entre ellos.

Después de meses de especulaciones, por fin Álex González ha confirmado la relación. Sucedió durante la premiere de su última película, Fuimos Canciones. Los compañeros de Europa Press le preguntaban por este supuesto idilio y el actor, aunque algo huidizo, terminó confirmando que está "muy feliz".

"No me gusta hablar de mi vida, pero estoy feliz, muy feliz", dijo después de confesarse como un chico "romántico" y "muy tradicional". El actor explicaba además que el amor propio es fundamental para las relaciones interpersonales: "Hasta que no te amas a ti mismo no puedes amar a nadie".

Álex González y María Pedraza // Gtres

Su relación con Chenoa

El protagonista de El Príncipe daba sus primeros pasos en el mundo de la interpretación cuando se cruzó con Chenoa, que acababa de sufrir una traumática ruptura con David Bisbal. Pocos se han olvidado de aquellas imágenes de Laura llorando frente a la puerta de su casa con la icónica sudadera gris.

Chenoa y Álex González comenzaron a salir en el año 2005 y rompieron un año después. Se conocieron en el set de rodaje de Hospital Central, donde él tenía un papel y ella protagonizó un cameo. En aquel momento, ambos alegaron problemas de agenda como detonante de la ruptura, pero unas declaraciones de la cantante 11 años después pusieron en duda la versión oficial.

En el año 2017, Chenoa publicaba el libro Defectos Perfectos, donde plasmó sus recuerdos de aquella época y dejó algún recadito para su ex pareja. "Aquella noche surrealista -en referencia a la gala de los Premios Goya de 2006- terminó en un mal rollo extrañísimo, porque yo no tenía que ver con que las cámaras me persiguieran a mí. Aquello puso la incapacidad de Álex para aceptar que era el novio de alguien famosa. La relación se convirtió en un reproche continuo, en un no querer salir por si alguien nos veía juntos. [...] Me sentí muy manipulada en aquellas semanas y era inevitable que no me encontrara mal. Me echaba en cara aún no sé muy bien qué", contó.

Álex González y Chenoa // Gtresonline

González no se quedó callado y sin remover más el pasado, mandó un mensaje de cariño a la cantante de Cuando tú vas. "De eso hace 12 años. No sé qué decirte, porque cualquier cosa que diga suena mal. Yo soy muy respetuoso con estas cosas, ella es dueña de contar lo que quiera… Me parece bien todo. La tengo mucho cariño y sé que ella me tiene mucho cariño también", explicó.

Sus inicios en Un Paso Adelante

El actor, de 41 años, empezó su carrera con pequeños papeles episódicos en series como Hospital Central, Los Serrano o Un Paso Adelante. Fue durante la primera década de los 2000, cuando el intérprete participó también en películas como Segundo Asalto (que le valió una nominación al Goya) o Luz de Domingo, dirigida por José Luis Garci.

Dafne Fernández y Álex González en Un Paso Adelante // Antena 3

Un 'Toy Boy' en Instagram

Más de un millón y medio de seguidores pueden dar fe del sex appeal que desprende Álex González. El actor no se corta a la hora de posar sin camiseta, meterse en la piscina o zambullirse en el mar.

Sin duda, a González le va como anillo al dedo su papel en la nueva temporada de la serie Toy Boy, donde interpreta al responsable de un club de striptease masculino en Marbella.