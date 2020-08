Alyssa Milano muestra las consecuencias del coronavirus en su pelo

Alyssa Milano, actriz conocida principalmente por sus papeles en Embrujadas y Melrose Place, se contagió de coronavirus el pasado mes de abril.

No ha sido hasta la semana pasada cuando ha hablado del tema, publicando una imagen de ella en el hospital con una máscara de oxígeno y el positivo en su test.

"Esta era yo el 2 de abril después de estar enferma durante 2 semanas. Nunca había estado tan enferma. Todo dolía. Pérdida del olfato. Sentaí como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. No podía respirar. No podía retener comida en mí. Perdí 4 kilos en 2 semanas", empieza en el texto que acompaña la imagen.

"Me sentía confundida. Fiebre leve. Y los dolores de cabeza eran horribles. Básicamente tuve todos los síntomas de Covid", añade explicando que a pesar de todo esto, se hizo dos test de Covid-19 que dieron negativo, así como la prueba de anticuerpos, que también dio negativa.

"Después de vivir los últimos 4 meses con síntomas persistentes como vértigo, anomalías estomacales, períodos irregulares, palpitaciones del corazón, falta de aire, cero memoria a corto plazo y malestar general, fui y me hice una prueba de anticuerpos de una extracción de sangre (no pinchazo en el dedo dedo) de un laboratorio. Salió positivo en anticuerpos. Tuve Covid-19. Solo quiero que sepa que nuestro sistema de tests es defectuoso y no conocemos los números reales". concluye.

Días después, Milano ha compartido un nuevo vídeo en el que muestra una de las consecuencias que le ha dejado el coronavirus, la caída de cabello. La actriz muestra el cepillo completamente limpio, y a medida que se lo va pasando por el pelo se van desprendiendo mechones y enredándose pelo muerto en el peine.

"He pensado en mostrarte lo que la Covid-19 hace a tu pelo. Tómate esto en serio", escribe en la publicación.