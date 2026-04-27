Amaia comparte el detrás de cámaras de su Tiny Desk y su experiencia en Estados Unidos

Amaia para la promoción de su Tiny Desk | Instagram: @amaia

Sin lugar a dudas, la actuación de Amaia en su Tiny Desk sorprendió a fans y desconocidos de todas las nacionalidades a partes iguales.

Un control vocal e instrumental sorprendente, la originalidad de su sesión y una magnífica banda que llevó al estrellato su actuación fueron la carta de presentación de Amaia al público de Estados Unidos.

Y es que esta fue la primera actuación que la cantante dio en el país, en los estudios de Washington D.C., concretamente, y no pudo estrenarse de mejor forma.

Ahora, la artista ha compartido un carrusel en Instagram donde no solo recopila algunas imágenes del detrás de cámaras y su preparación para la actuación, sino sobre su paso por Estados Unidos.

"el mejor viaje de mi vida........ soy afortunadísima de estar tan bien rodeada😭😭😭😭 os quiero mucho❤️❤️❤️❤️", comentaba en la publicación.

En el post, podemos ver a Amaia emocionada en los estudios, aprendiendo a tocar la flauta-silla, grabando el miniconcierto y posando con su orquesta y los miembros del equipo.

La cantante también ha compartido parte de su tiempo haciendo turismo por Washington D.C. y su visita a un parque de Disneyland, probablemente el Walt Disney World Resort por su mayor cercanía.