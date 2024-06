Amaia desvela que su novio Daniel 2000 es su director creativo

Tras estrenar su última canción Nanai y anunciar dos nuevos conciertos, Amaia continúa la promoción de su nueva etapa musical con una entrevista muy personal y cercana en el podcast La Pija y la Quinqui.

Durante su charla con Mariang y Carlos Peguer, la artista ha desvelado que su novio Daniel 2000 trabaja con ella como su director creativo y que han empezado a vivir juntos hace poco. En este sentido, Amaia es conocida por rodearse de un equipo formado por amigos y familiares. De hecho, su mánager es su propio hermano.

Esto le permite tener un mayor control sobre su trabajo, ya que Amaia reconoce que cuida mucho cada detalle para dar una imagen de sí misma con la que se sienta cómoda. Aun así, ha confesado que no termina de hacerse una idea real de la imagen pública que proyecta: "Me cuesta mucho ser consciente de lo que se percibe de mí desde fuera. Estoy muy dentro de cómo me percibo yo como persona. Me resulta difícil pensarlo".

Quizás por eso, la artista confiesa que busca su nombre en redes socialespara descubrir qué dice la gente sobre ella. "La verdad es que me siento muy querida, aunque hay algún mensajito... Pero a mí tampoco me afecta mucho", reconoce haciendo referencia al hate.

Amaia, la artista más escuchada de Amaia

En un arrebato de sinceridad, la navarra ha desvelado que escucha mucho su propia música, hasta el punto de llegar a ser su cantante más escuchada del año. "Me he salido como un par de años consecutivos la número uno de mis artistas principales", asegura con algo de vergüenza.

Quizás pronto le vuelva a pasar esto, ya que Amaia está terminando su tercer álbum de estudio. En septiembre de este año, entregará el disco terminado a la discográfica, aunque aún no se sabe la fecha exacta de lanzamiento. Ahora mismo, tiene todas las canciones del álbum hechas, aunque le falta dar las últimas pinceladas y diseñar toda la estética visual.

Otras cosas que ha desvelado sobre su próximo proyecto es que probablemente contará con una colaboración y que uno de los temas estará ambientado en el otoño. Poco más ha desvelado la artista sobre el álbum, que saldrá a la luz a finales de este año o a principios de 2025.

Sí ha querido hablar del videoclip de su última canción, Nanai. Sus seguidores han especulado mucho sobre la posibilidad de que Amaia estuviera rememorando su paso por Operación Triunfo en algunos planos del vídeo, aunque ahora ella desmiente que sea una referencia directa. Aunque sí se dio cuenta durante el rodaje de que había un paralelismo curioso.







Amaia, la más fan

Amaia se caracteriza por ser una persona muy natural, humana y con un toque misterioso. Esa personalidad le ha permitido conquistar a miles de fans, aunque la navarra siempre se ha mostrado también como gran admiradora de otros artistas.

Durante la entrevista, ha confesado que durante su carrera le ha hecho mucha ilusión conocer a David Bisbal y a Marisol, la artista de referencia para Amaia que la impulsó a cantar y componer.

Del mismo modo, ha declarado ser una gran admiradora de los últimos discos de Miley Cyrus y Charli xcx, aunque no es especialmente seguidora de Taylor Swift más allá de alguna canción puntual. Sobre ello ha bromeado Amaia en la entrevista, llegando a confesar que cree que "le caería bien" a la estadounidense.