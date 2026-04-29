Amaia revela el misterio de la silla-flauta de su Tiny Desk

El Tiny Desk de Amaia fue probablemente uno de los más peculiares de su historia, principalmente por el uso que hizo de una silla como flauta.

En este concierto íntimo para el que la pamplonesa tuvo que viajar a Estados Unidos, Amaia interpretó canciones como Yamaguchi, Ces't la vie y Nanai.

Precisamente en este último tema fue en el que tocó el peculiar instrumento, sobre el cual ha compartido una publicación en sus redes sociales para revelar algunas curiosidades.

Una silla para nada corriente

A pesar de lo espectacular que resultó para muchos ver a Amaia usando una silla como flauta, la cantante ha roto un poco la magia y ha revelado que se trata de "una silla de lo más normal, de unos 15 o 20 euros, de la mítica marca de muebles que todos conocemos".

Sin embargo, inmediatamente después, Amaia ha revelado que la transformación en flauta ha sido realizada por el músico Xavi Bufa (@xavibufa), quien ya ha transformado en el pasado otros elementos inesperados en instrumentos como una valla de obra o incluso un calabacín.

Como ha explicado la cantante, en la boquilla se encuentran grabadas unas marcas para "poder notar donde está" con la barbilla cuando va a tocar.

En cuanto al resto de agujeros para tapar con los dedos, están "hechos con un taladro de manera estratéjica para la canción de Nanai, que es un tono concreto y una escala concreta".