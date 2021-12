Ana Fernández: su primer papel, la dura pérdida de Santi Trancho y la canción que canta con su novio

Ana Fernández vuelve con Los Protegidos. Aunque en realidad nunca se fue. La actriz de 32 años no ha parado de trabajar desde que en 2007 debutó con la serie Cuestión de sexo. Hacía de novia de Javier Pereira.

Tenía 18 años cuando rodó esta serie, que la llevó a Física o Química, en la que participó en un capítulo en 2009. Un año después fue Andrea Duro (Yoli en FoQ) la que se coló en Los Protegidos, en un capítulo en el que ponía nerviosa a Chispitas, el personaje de Ana Fernández en la serie y probablemente el papel que la hizo famosa entre el gran público.

Después llegaron otras como Amar es para siempre o Las chicas del cable, que supuso un salto internacional.

Compañera y novia de Luis Fernández

En Los Protegidos encontró la fama y el amor. Ana Fernández y su compañero Luis Fernández mantuvieron una muy mediática relación durante el rodaje de la serie. Empezaron en marzo de 2010 y terminaron en agosto de 2011.

La propia Ana confirmó la ruptura. "Lo llevamos muy bien. Trabajamos muy bien y somos los dos muy profesionales. Es algo muy común, porque ¿quién no ha trabajado con su ex? ¡Ahora yo!", dijo la actriz a la que todavía le quedaba un año más en la serie (y un reencuentro en 2021).

Seis años sin Santi Trancho

Tras esta relación llegaron otras, y un duro revés. Ana Fernández perdió a su novio, el cámara de televisión Santi Trancho, en marzo de 2015 en un accidente de moto. Llevaban tres años juntos. Ana Fernández había publicado la primera foto de su chico en redes en marzo de 2012.

Su fallecimiento fue un duro golpe para la actriz que, pese a haber rehecho su vida, no se olvida del que fue su pareja al llegar el 7 de marzo. "Dejarlo todo parecía la mejor opción, pero al final enfrentarse con valentía a los obstáculos, seguir respirando y darse otra oportunidad hace que acepte la vida en todos sus aspectos porque la muerte es parte de la vida como la sombra forma parte de la luz. Hoy hace dos años que cambió mi vida, que cambié yo, doy las gracias por amar y ser amada. 🦋 Tiempo que rápido pasas", escribió en 2017 al recordar al cámara de Frank de la Jungla.

Desde 2016 con Adrián Roma

Sus amigos, sus compañeros y su familia fueron la tabla de salvación de Ana Fernández, que hablaba así del duelo poco después del fallecimiento del cámara: "Mi gente es maravillosa. Mi repre, mis compañeros, todo el mundo con el que he trabajado este tiempo, que te vas a hacer unas fotos fuera y se crea un gran hermano y todo el mundo siempre me ha dado mucho cariño. La gente se ha portado muy bien conmigo en general".

La vida de Ana Fernández volvió a dar un vuelco en 2016, aunque esta vez para bien. En enero de 2016 aparecieron las primeras fotos junto al que hoy es su pareja, el cantante Adrián Roma, vocalista de la banda de rock Marlon.

"La vida continúa siempre. Lo que sí que quiero dejar claro, con todas las cosas que han salido, es que... A ver cómo lo puedo decir... A las personas a las que quieres y vas querer son absolutamente irrepetibles e irremplazables", decía en una entrevista en El Mundo querido aclarar que no había olvidado a Trancho." Eso quiero que quede claro, a pesar de las cosas que se han escrito, que han sido bastante cariñosas. La prensa siempre me ha tratado bien. Pero esta revista, que no sé cómo se llama, lo sabe todo. Incluso cosas que yo no sé".

Adrián Roma es hoy su compañero de aventuras y su compañero musical. Ana Fernández ha colaborado con su chico en la canción Marzo en febrero, que el grupo lanzó en abril de 2018 y cuyo videoclip protagoniza la pareja.

Campanilla y Peter Pan

Ana Fernández es consciente del duro momento en el que llegó a su vida Adrián y así lo ha dicho ella misma en entrevistas. "Ser el siguiente a una persona que era muy querida no ha sido fácil para Adri, pero él lo ha afrontado con mucha valentía y sabiendo colocarse en su lugar", decía en 2018 sobre su novio, al que recientemente le dedicó una romántica felicitación de cumpleaños.

"... Había una vez un Peter Pan que surfeaba las olas del Cantábrico, soñaba despierto con un futuro muy concreto mientras paseaba a sus dos Teckel , Gretel y Pepe….. 'Hacer soñar a la gente' quería, cantando algunas canciones que empezaba a componer…. De eso han llovido muchas lágrimas de tristeza y felicidad…. Pero lo consiguió. Hoy es el 33 cumpleaños de este mágico artesano de sueños, que como dijo Walt Disney: ' Un día aprendí que los sueños pueden realizarse. Desde ese día ya no duermo para descansar sino para soñar. Sigue haciéndonos soñar, otros 33 años más ✨✨✨", firmó su Campanilla.