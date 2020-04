Ana Guerra habla de su nuevo single 'Tarde o temprano' y de cómo le está ayudando Alejandro Sanz

El programa de Pablo Motos en Antena 3, El Hormiguero, no ha parado a pesar de la situación de confinamiento en la que nos encontramos. Lo que ha hecho ha sido variar el formato, para poder hacerlo "desde casa". Este viernes, ha entrevistado a Ana Guerra, que confesaba que estaba pasando estos días sola "conmigo misma", escribiendo música: "No pensé nunca que saliera una canción para mi disco de una sesión de composición del confinamiento", ¡y preparando el lanzamiento este miércoles 15 de abril de su nuevo single: 'Tarde o temprano'! Además, cuenta cómo le está ayudando Alejandro Sanz a elegir los nombres de sus canciones.

'TARDE O TEMPRANO', SU NUEVO SINGLE

La cantante ha tenido que adaptarse a las circunstancias, y grabar un vídeo casero "desde el confinamiento" para acompañar el estreno de su nuevo single 'Tarde o temprano', que será este miércoles 15 de abril.

Un rodaje para el que Ana tuvo que usar su propio móvil, grabando ella misma los planos en su casa, y seguir las instrucciones que le daba su equipo por videoconferencia, para maquillarse y peinarse.

ALEJANDRO SANZ "ME DIJO QUE SÍ"

Ana Guera ha querido hablar de los temas que está componiendo, y cómo uno de ellos podría ser "el mejor tema de su carrera", como apunta Motos. "No pensé nunca que saliera una canción para mi disco de una sesión de composición del confinamiento", asegura, y habla sobre el proceso creativo con Ainoa Buitrago.

Pero cuando Motos le pregunta por el nombre de la canción, asegura: "He de confesar que se esa parte se encarga Alejandro Sanz". ¡Booooom! Y cuenta cómo surgió esta increíble colaboración: "Yo le mando las canciones que voy componiendo a Alejandro Sanz, y un día le pregunté -porque no sabía yo cómo llamarla-: '¿Cómo llamarías a esta canción?', y me dio un título tan bueno que dije: 'Oye, ¿qué te parece si a partir de ahora te envío todas mis canciones y tú te encargas de ponerle el título?', y dijo que sí", como puedes ver, contado con mucha gracia por ella misma, en el vídeo más arriba .

¡Madre mía quién tuviera esa suerte!

CONFINADA SOLA EN CASA, SIN MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

Ana Guerra está pasando esta cuarentena en Madrid, lejos de su familia, que está en Canarias, pero con quién está permanentemente en contacto.. Y Pablo Motos,asumió que estaba en compañía de su actual pareja, el actor Miguel Ángel Muñoz. Pero no, la cantante le corrigió en este punto: "Lo estoy pasando conmigo misma", aseguraba, ya que Miguel Ángel está cuidando de su 'tata', con la que mantiene una relación muy estrecha, como si fuera su abuela.

LA SAETA DE 'OMAÍTA'

Pero Ana Guerra no fue la única invitada de una noche en la que pudimos volver a ver a Omaíta y su Paco, llenando la noche del humor característico de Los Morancos, que quisieron hacer su particular homenaje a la Semana Santa, marcándose una 'saeta digital'.

MOTOS ANIMA A HACER DEPORTE EN CASA

Por su parte, Pablo Motos, gran aficionado al fitness, está aprovechando los últimos programas para dar algunos consejos y trucos para hacer algo de deporte en casa, ya que la actividad física es fundamental para mantener el equilibrio, también mental, estos días de confinamiento.

Con una silla, una cama y una mesa, Pablo enseñó cómo ejercitar las piernas haciendo sentadillas, por ejemplo, y demostrando cómo hay recursos de sobra en casa para vencer la pereza y movernos un poco cada día.

