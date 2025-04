Ana Mena, Alejandro Sanz, Camela... Los artistas que han cantado en el nuevo Bernabéu antes de la cancelación de los conciertos

Había muchos planes para el nuevo Estadio Santiago Bernabéu de Madrid tras la profunda remodelación que se llevó a cabo entre 2019 y 2024, pero la cancelación de los conciertos por los problemas de insonorización ha paralizado que la música suene en el templo del equipo blanco.

Aitana, Dellafuente o Lola Índigo han sido tres de los artistas afectados, y los tres han optado por la misma solución: mover sus shows al Metropolitano. Sin embargo, el estatus que otorga un Bernabéu no lo da el campo del Atleti. Aitana incluso enfocó en ese show la grabación de su documental en Netflix, Metaformosis, que tuvo que virar su rumbo tras conocerse la suspensión. La artista de Barcelona confiaba en un cambio de fechas, pero el Bernabéu todavía no permite hacer shows en su interior.

Pero antes de la inhabilitación hubo una serie de festivales y artistas que sí cantaron en el Bernabéu. Ahora podemos decir que fueron afortunados.

26 de abril de 2024 - Festival Locos por la Música

Soraya Arnelas, Camela, OBK, Seguridad Social, Juan Magán, Modestia Aparte y Rafa Sánchez de La Unión se encargaron de inaugurar el escenario del Bernabéu después de la reforma.

10 de mayo de 2024 - Reggaeton Beach Festival White Party

La previa del Reggaeton Beach Festival, que tiñó todo de blanco, tuvo en su escenario a grandes nombres del género urbano como Bryant Myers, Lenny Tavarez o Noriel.

11 de mayo de 2024 - Premier Remember

Abel The Kid, Noemy Nicole, Dj Marta o Dj Neil fueron algunos de los artistas que la liaron parda en un fiestón electrónico en el Bernabéu que trae de vuelta la música de los 2000.

12 de mayo de 2024 - The Domingueros

8.000 personas bailaron juntas en el gran evento de The Domingueros, un concepto de fiesta que pone en valor la música electrónica acompañada de visuales de calidad y Djs como Miss Monique, Fred Lenix y Artbat.

18 de mayo de 2024 - Alejandro Sanz, Ana Mena y Hombres G

Para conmemorar sus 10 años de historia, Telefónica celebró un gran festival con nombres tan potentes como Alejandro Sanz, Ana Mena y Hombres G.

Las 50.000 entradas que se pusieron a la venta se agotaron a las pocas horas. La malagueña eclipsó al público con su Bellodrama Tour, Sanz invitó a cantar con él a Joaquina y la banda de David Summers contó con Los Secretos para interpretar juntos Pero a tu Lado. Un éxito rotundo.

29 y 30 de mayo de 2024 - Taylor Swift

El huracán swifttie arrasó a su paso por Madrid con el espectacular doblete del Eras Tour. Dos conciertos de tres horas y media cada uno que congregaron a 150.000 fieles en total. 46 canciones, 30 cambios de vestuario, canciones sorpresa, ovaciones, luces, looks inspirados en la artista entre el público... La gira más lucrativa de la historia es, también, un show memorable e irrepetible.

8 de junio de 2024 - Duki

El rapero argentino Duki ofreció un concierto como parte de su A.D.A. Tour, un auténtico baño de masas entre 60.000 personas y media docena de invitados, entre los que se encontraron Nicki Nicole y el mismísimo Bizarrap.

29 de junio de 2024 - Manuel Carrasco

Más de 65.000 personas fueron testigos de uno de los conciertos más importantes de la carrera de Manuel Carrasco, un show que se grabó para publicar en un DVD y CD único de La Última Flecha que da la posibilidad de revivirlo como si hubieras estado allí. Niña Pastori, Luis Fonsi o Malú fueron algunos de los invitados de esa noche tan especial.

Más tarde, el artista reveló que tuvo que pagar 400.000 euros de varias multas por superar los niveles de ruido. "Fueron dos multas por los días de ensayo y una por el día del concierto", dijo en El Hormiguero.

6 y 7 de julio de 2024 - Luis Miguel

El mexicano se metió al público en el bolsillo con un recital a la altura donde no faltaron sus grandes clásicos, como Será que no me Amas o Por Debajo de la Mesa. Más de 45.000 personas vibraron cada noche en dos conciertos consecutivos para recordar.

20, 21, 22 y 23 de julio de 2024 - Karol G

La colombiana hizo historia (y récord de asistencia) en los cuatro conciertos con los que culminó su gira Mañana Será Bonito, donde reunió a 270.000 personas.

Karol G en el Santiago Bernabéu | GTRES

Amaia Montero fue la gran sorpresa de la primera noche, una reparición para cantar Rosas después de años apartada de la música que todavía da que hablar. Tiësto, Bad Gyal, Cris MJ, Sech y Ryan Castro también acompañaron a Karol G en su coronación como una de las artistas latinas más importantes de la actualidad (con permiso de Shakira).

7 y 8 de septiembre de 2024 - Aventura

Aventura, el grupo liderado por Romeo Santos, protagonizó el que hasta ahora ha sido el último concierto en el Santiago Bernabéu de Madrid. Los reyes de la bachata enloquecieron al público -65.000 personas por noche- con himnos como Obsesión, Noche de Sexo o Propuesta Indecente.