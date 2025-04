LOVE IS IN THE AIR

Lola Índigo se entrega al amor con Carolina Yuste en el videoclip de 'Q somos?'

Lola Índigo resuelve sus dudas en una relación incipiente con la actriz Carolina Yuste a través del videoclip Q somos?. Una idílica historia de amor que muestra la química entre la cantante y la intérprete. Lola Índigo habla de su bisexualidad: "Puedo escribir canciones sexuales a mujeres y a hombres" Lola Índigo anuncia un concierto en Chile con 'Nave Dragón'