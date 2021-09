El celebrado mensaje de Ana Peleteiro que aclara por qué quiere que la llamen negra y no de color

"Somos negros, qué de color. De color son ellos, que cambian más que el Sol", dijo Ana Peleteiro ante las cámaras el pasado 2 de agosto en Tokyo. Peleteiro, acompañada en ese momento de su compañero y amigo Ray Zapata, levantó ampollas con su comentario, que tuvo que aclarar este martes durante su visita a El Hormiguero. La atleta, que obtuvo el bronce en triple salto, no sólo explicó sus palabras, sino que calló a todos los que la criticaron.

Aunque la gallega tiene claro que su declaración, sólo fue mal interpretada por aquellos que ya antes la criticaban, contó que al volver a casa tras los Juegos Olímpicos, recapacitó sobre el revuelo provocado.

"Al volver todo el mundo me decía, enhorabuena por tu medalla pero sobre todo enhorabuena por lo que dijiste porque es muy importante. Quiero aclarar que no fue politizar absolutamente nada. Yo soy todo lo contrario, mis triunfos se hacen virales. La gente me siente española porque soy española. Nunca he sentido un desprecio por ser negra y que la gente me tratase como extranjera", dijo Peleteiro, que si hizo esa declaración fue porque su amigo y hermano Ray Zapata no ha estado siempre en la misma situación. "Lo que hice fue quitarle hierro al asunto. 'Ray, tú naciste fuera, tú eres más canario que los plátanos de Canarias", exclamó la atleta.

"¡Jolín! Dejémonos ya de por ser de una forma o de otra, por ser diferente, parece que no es bueno. La diferencia nos enriquece y tenemos que ver a los países que están al lado nuestra, como Francia o Italia, que nos comen a resultados deportivos (...) A ellos les da igual, lo que les importa es que sean de su país. Copiemos en lo bueno. No sólo copiemos en lo malo", insistió.

Peleteiro continuó su intervención volviendo a su caso: "Llegué a mi casa y quise hacer una prueba con mis sobrinos. Le pregunté a Rodrigo un día: 'Rodrigo, ¿yo de qué color soy?' Y me dijo: 'Negra'. ¡Bien! A mí se me educó que el decirle negro a alguien era como ofenderlo, que mi sobrino de siete años vea eso como algo que no es una ofensa, cuando yo llegaba a mi casa y le decía a mi madre: 'Mamá se metieron en el colegio conmigo porque me llamaron negra".

"Mi madre luchó durante toda mi infancia para hacerme entender que ser negra no era malo, para mí en mi casa eso era normal. Si los pequeños ya ven eso como algo normal es que, al menos, algo en mi familia se está haciendo bien. Si lo estamos haciendo bien, seguro que en otras casas también. Así que quedemos con eso y no con los tontos que se aburren y no tienen otra cosa que hacer con su vida que criticar".