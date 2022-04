Àngel Llàcer fue de invitado a una boda y acabó teniendo sexo en el baño con el novio

Son cosas que cuentan y no te las crees. Un invitado que a una boda heterosexual y acaba liándose con el novio. Ese invitado fue un día Àngel Llàcer.

El jurado de Tu cara me suena contó este miércoles en el programa Abrimos hilo de Xavier Sardá que vivió una experiencia así hace tiempo.

"Fui a una boda de un chico y una chica, que se casaban por la Iglesia. Pues yo mantuve relaciones sexuales con el novio en el lavabo. El día de su boda”, contó el showman para sorpresa sorpresa de Xavier Sardá, quien bromeó diciendo: "Nota mental: ‘No invitar a Àngel Llàcer a tu boda".

La anécdota dejó al presentador sin palabras y, ya que estaba en faena, Llàcer siguió contando: "La cosa no iba conmigo. Si yo estaba ahí y me están buscando, pues me encuentran. Yo escuchaba que le llamaban y pensaba: ‘Madre mía, como nos encuentren…". No lo hicieron y para Àngel Llàcer se quedó como una anécdota. No sabemos para el novio...

La pareja de Àngel Llàcer

Eso fue hace un tiempo y Àngel Llàcer vive ahora una relación de la que ha hablado por primera vez en televisión este miércoles.

Lo hizo para acabar con rumores y especulaciones que le persiguen desde hace años. Llàcer lleva seis años con su pareja y, aunque no están casados, celebran "fiestas del amor".

"En la última fiesta que hicimos yo iba de sevillana y él de cordobés”, dijo sobre su chico del que no ha publicado nunca fotos en redes sociales. Quizás después de esto se anime.