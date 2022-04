Anna Simón muestra cómo avanza su embarazo: quién es su pareja y padre de su primer hijo, Lucho Soriano

Cada vez queda menos para que Anna Simón de la bienvenida a su primer bebé. La presentadora nunca ha sido amiga de desvelar los detalles de su vida privada, pero este hermetismo cambiaba hace dos meses, cuando compartió con sus seguidores de Instagram una foto que dejaba claro su estado.

Luciendo un ceñido vestido verde sobre su barriguita de embarazada, Anna Simon dejaba claro que "baby is coming" (un bebé está viniendo). Sus seguidores y multitud de amigos aprovechaban para dale la enhorabuena, entre ellos Cristina Pedroche, que exclamaba: "Voy a ser tíaaaa".

Ahora, dos meses después, parece que la cuenta atrás para conocer a su bebé ha comenzado.

Cada vez queda menos para la llegada de su primer retoño junto a su pareja, el estilista Lucho Soriano, tal y como se puede comprobar al ver la foto que demuestra el avanzado estado de gestación de Anna Simon.

"Ya queda menos...", escribía junto a una instantánea en la que su barriga sobrepasa los límites del jersey negro que lleva puesto.

A sus 39 años, Anna Simon está a punto de convertirse en madre, algo que llevaba tiempo planteándose. "No tengo hijos, voy tarde pero me lo empiezo a pensar. Si fuera un hombre, no me lo estarías preguntando. Cuando una mujer llega a los 35, la pregunta 'es el niño cuándo'. ¿Y si no quiero?", explicó hace tiempo en una entrevista en TV3.

Quién es su pareja, Lucho Soriano

Desde su ruptura con el actor Miki Esparbé, poco se supo de la vida sentimental de Anna Simon.

Aunque fue ella misma la que comentó en una charla con Diez Minutos que se encontraba feliz y enamorada lejos de los focos de la televisión, no se conoció que tenía una relación con Lucho Soriano hasta que se desveló que se convertirían en padres. Su identidad fue todo un misterio hasta aquel momento.

Según publicaba hace dos meses Elnacional.cat, Lucho Soriano es un reputado pero reservado estilista y peluquero al que conoció durante su paso por Tu Cara Me Suena en el año 2012.

Soriano formaba parte del equipo de caracterización y entre bambalinas surgió un amor que continúa a día de hoy, aunque se desconoce con exactitud cuando formalizaron su relación.

Siempre han sido muy discretos con su vida privada -nunca han publicado fotos juntos en las redes- y este hermetismo demuestra que a Soriano, de 41 años, no le gusta ser reconocido.