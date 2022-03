Chenoa recuerda la peor imitación de Eva Soriano en Tu Cara Me Suena: "Le puse un cuatro por la voz, la coreo era de cero"

Chenoa visita Cuerpos especiales para hablar sobre música, como gran referente. Por supuesto, ha empezado valorando el paso de Eva Soriano por Tu Cara Me Suena empezando de lo más cañera: "Con Dua Lipa le puse un cuatro por la voz, porque la coreo era de cero. Si hubiese venido sin ensayar hubiese sacado más nota".

Bromas a parte, reconoce que Eva Soriano ha sorprendido a todos con su participación en el programa de Antena 3: "Realmente ha sido una sorpresa para todos nosotros en el programa, y creo que para toda la audiencia, descubrir a una Eva Soriano con una evolución tan magnífica, tan destroyer... Porque al principio engañó, fue con una estrategia de 'jaja soy super graciosa' pero después apareció con Natalia Jiménez y pensé 'Ah, ¡qué ésta canta!"

Dejando Tu Cara Me Suena a un lado y centrándonos más en la carrera de Chenoa, se cumplen 20 años del primer disco de la artista. Una época de la que agradece que no hubiesen redes sociales: "Me ponían fina por todos lados, imagínate si hubiese TikTok".

Pero como Chenoa se adapta a todo, se ha marcado un Rosalía —que ha recitado la letra de Hentai— recitando los versos de Atrévete, su primer single.

Volviendo al presente, el último lanzamiento de Chenoa es El chisme, junto a Carlos Baute. Y aunque reconoce que está trabajando en nueva música, asegura que no tiene ninguna prisa: "Necesito encontrar lo que yo quiero".

Por otro lado, se moja hablando de la música que es tendencia en la actualidad: "Hay una nueva tendencia con la que no comulgo mucho. Yo soy mucho más rockera, soy más soulera... Soy más retro, quizá vintage... Llámame X, pero que preciso del rock and roll porque me gusta mucho la formación que tengo con mi banda. Y para mí mis músicos son mi familia. ", confiesa, y añade entre risas: "Y eso fusionarlo con una tendencia que se lleva ahora cantando bajito como Eva, pues no".