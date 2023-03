El año más difícil de Ed Sheeran: el tumor de su mujer Cherry Seaborn y la muerte de su mejor amigo Jamal

Ed Sheeran vuelve a la música este 2023.

El cantante, que publicó su último disco a finales de 2021, estrena el próximo 5 de mayo Subtrack, el quinto LP de su carrera.

Con él cerrará la pentalogía de álbumes bautizados con signos matemáticos: (Plus, 2011), x (Multiply, 2014), ÷ (Divide, 2017), = (Equals, 2021) y ahora - (Substract). Además, ya había revelado que una vez hubiese terminado esta saga, saldría de gira mundial. Te Mathematics Tour será la guinda del pastel.

La portada está centrada en el color amarillo, el mismo concepto que ha utilizado en los anteriores, en los que ya utilizó el verde, el azul o el rojo.

La enfermedad de su mujer y la muerte de su mejor amigo

El músico confesaba a que este disco llega después de haber atravesado una de las etapas más dolorosas de su vida.

El 2022 no fue un año fácil para Ed Sheeran, que tuvo que gestionar varias complicaciones a nivel personal. "Al comienzo de 2022, una serie de hechos cambiaron mi vida, mi salud mental e incluso la forma en la que veía la música y el arte", contaba en el post de Instagram en el que anunciaba este nuevo disco.

Las situaciones que le tocó vivir le sumieron en una espiral de ansiedad y tristeza que combatió gracias a la música. "Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a dar sentido a mis sentimientos. Escribí sin pensar en cuáles serían las canciones, solo escribí lo que saliera. Y en poco más de una semana reemplacé el trabajo de una década con mis pensamientos más profundos y oscuros", decía el artista, que cambió muchos de los planes que tenía para su próximo trabajo para adaptarlos a la situación personal que estaba viviendo.

Su mujer, Cherry Seaborn, fue diagnosticada de un tumor poco antes de dar a luz a su segunda hija con la cantante. Las malas noticias por parte de los médicos, que no podían tratar la enfermedad a Seaborn hasta que naciese su hija y terminase su embarazo, arrastraron a Sheeran a un perpetuo estado de preocupación y nerviosismo.

Afortunadamente, la mujer del cantante dio a luz el pasado mes de mayo sin ninguna complicación. La segunda hija de la pareja llegaba al mundo en perfecto estado de salud. El propio Sheeran, emocionado por su doble paternidad, comunicaba a sus fans que la pequeña se llamaba Jupiter.

Ed Sheeran y su mujer Cherry Seaborn dieron la bienvenida a su primera hija en septiembre del 2020.

La llamaron Lyra Antarctica y con ella formaban la familia que siempre había soñado. Se conocen desde que tienen 11 años pero su amor no cuajó hasta 2015, cuando se encontraron en una fiesta que daba Taylor Swift. Se casaron en 2018, en una íntima boda secreta a la que solo acudieron 40 invitados.

Pero el nacimiento de su segundo retoño en medio de la enfermedad de su mujer no han sido el único varapalos que ha sufrido. Uno de los mejores amigos de Ed Sheeran, Jamal Edwards, fallecía de manera repentina en febrero de 2022.

"En el lapso de un mes, le dijeron a mi esposa embarazada que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente", contaba Ed Sheeran en su cuenta de Instagram.

El británico tenía una grandísima relación con Jamal Edwards, conocido empresario y estrella de Youtube. Fue él quien fundó la plataforma de música SBTV, la cual ayudó al lanzamiento de carreras de estrellas tan conocidas como el propio Ed Sheeran, Rita Ora o Stepka.

Cuando se cumplió un año de su muerte, Sheeran lo recordó en redes con un abrumador texto: "No puedo creer que haya pasado un año. Te extraño todos los días, ahora me ahogo en ron escuchando canciones que amabas"

No se dieron muchos detalles sobre la muerte del artista, solo se mencionó que había ocurrido después de actuar como Dj en un concierto y que fue "después de una enfermedad repentina".

Su familia se mostró completamente devastada. "Mientras asimilamos su fallecimiento, pedimos privacidad para llorar esta pérdida inimaginable. Me gustaría agradecer a todos sus mensajes de amor y apoyo. Jamal fue una inspiración para mí y para muchos. Nuestro amor por él sigue vivo. Su legado seguirá vivo. Larga vida a Jamal Edwards", decían en un comunicado.

La demanda por plagio y la espiral de "miedo, depresión y ansiedad"

Este cúmulo de golpes, unidos a la batalla judicial que tuvo que poner en marcha para defenderse de las demandas de plagio, provocaron que Ed Sheeran cayese en una espiral de problemas mentales.

"También me encontré en los tribunales defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor. Estaba en una espiral de miedo, depresión y la ansiedad. Sentí que me estaba ahogando, con la cabeza debajo de la superficie, mirando hacia arriba pero sin poder salir por aire", aseguraba en su cuenta de Instagram.

El pasado mes de octubre el cantante era demandado -de nuevo- por el supuesto plagio de Thinking Out Loud. Los gestores de los derechos de Marvin Gaye acusaban al británico de haber copiado "la melodía, ritmos, armonías, batería, línea de bajo, coro de acompañamiento, tempo, síncopa y looping" del tema Let's get on it.

Sin duda, Subtrack será su disco más personal, unas letras en las que reflexiona y profundiza acerca de estos epidosios tan duros que le ha tocado vivir durante el último año. "Este álbum está abriendo la trampilla en mi alma. Por primera vez, no estoy tratando de crear un álbum que le guste a la gente, simplemente estoy sacando algo que sea honesto y fiel a donde estoy en mi vida adulta", terminaba en su comunicado en redes.