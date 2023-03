Ed Sheeran anuncia la portada y fecha de estreno de 'Subtrack', su disco más personal: "Escribir canciones es mi terapia"

Ed Sheeran está de regreso a la música después de casi un año y medio de ausencia. El cantante ya tiene listo su nuevo disco. Después de una breve cuenta atrás en su cuenta de Instagram, el británico ha desvelado la portada del que será el quinto LP de su carrera.

Se llama Subtrack y es la última pieza de su pentalogía musical. El artista lleva siguiendo el mismo concepto desde que arrancó su carrera en el año 2011.

Desde entonces, todos los discos que ha publicado están titulados haciendo referencia a signos matemáticos: (Plus, 2011), x (Multiply, 2014), ÷ (Divide, 2017), = (Equals, 2021) y ahora - (Substract).

Los visuales de cada uno de ellos están centrados en un solo color. La portada de Plus es naranja, la de Multiply verde, Divide azul y Equals roja.

Ahora le llega el turno al amarillo, tono con el que se coloreará el universo Substrack (restar)

El disco estará a la venta el próximo 5 de mayo de 2023 y poco después el británico hará las maletas y se lanzará a la carretera para llevar a cabo una gira que cierre la pentalogía matemática y de paso a una nueva etapa musical.

Subtract es la guinda del pastel, su disco más personal: "Con este álbum abro la trampilla de mi alma".

No ha sido un año fácil para Ed Sheeran. El músico confesaba lo complicado que ha sido para él conciliar su vida personal con la laboral, ya que han sido varios golpes los que ha vivido en su entorno.

"He estado trabajando en Substract durante una década, intentando esculpir el perfecto álbum acústico, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debería ser. Entonces, al comienzo de 2022, una serie de hechos cambiaron mi vida, mi salud mental e incluso la forma en la que veía la música y el arte", contaba en el post de Instagram en el que anunciaba el nuevo disco.

El británico ha recurrido a la música para salir de sus momentos más complicados. "Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a dar sentido a mis sentimientos. Escribí sin pensar en cuáles serían las canciones, solo escribí lo que saliera. Y en poco más de una semana reemplacé el trabajo de una década con mis pensamientos más profundos y oscuros", decía.

Ed Sheeran no solo ha tenido que acompañar a su mujer durante el diagnóstico de un tumor, también ha vivido la muerte muy de cerca. "En el lapso de un mes, le dijeron a mi esposa embarazada que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente y me encontré en los tribunales defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor. Estaba en una espiral de miedo, depresión y la ansiedad. Sentí que me estaba ahogando, con la cabeza debajo de la superficie, mirando hacia arriba pero sin poder salir por aire", aseguraba.

Su mujer Cherry Seaborn dio a luz a su segundo hija con el cantante el mayo de 2022. La pareja siempre ha sido muy reservada en cuanto a su vida personal. No se sabía nada de la enfermedad de Seaborn hasta ahora.

Es su disco más personal, unas letras en las que reflexiona y profundiza acerca de estos epidosios tan duros que le ha tocado vivir. "Este álbum stá abriendo la trampilla en mi alma. Por primera vez, no estoy tratando de crear un álbum que le guste a la gente, simplemente estoy sacando algo que sea honesto y fiel a donde estoy en mi vida adulta", terminaba.

Tracklist de canciones de Subtrack