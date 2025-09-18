Antonia San Juan explica cómo avanza su cáncer de garganta: "Ayer tuve mi primera quimio"

Antonia San Juan es pura naturalidad, y por eso tiene acostumbrados a sus seguidores a tenerles actualizados sobre su vida a través de redes sociales, sobre todo desde que explicó a principios de septiembre que padece cáncer. Días después, recibió el diagnóstico final: tiene cáncer de garganta.

La actriz de 64 años, conocida por películas como Todo sobre mi madre, ha vuelto a compartir un vídeo en su perfil de Instagram para hablar sobre cómo se encuentra ahora mismo. "Hago este vídeo para darle las gracias a todas las personas que me escriben, que me mandan mensajitos; a todos mis amigos, a mi familia y toda la gente que me está apoyando", empieza diciendo la canaria este jueves 18 de septiembre.

"No quiero excluirme de la vida"

Además, San Juan manda un cariñoso mensaje a las personas que también están enfermas, asegurando que no están solas. "Ayer fue mi primera quimio y, evidentemente, sí me da mucha rabia. No voy a poder trabajar, pero no quiero excluirme de la vida", añade para sus casi 470 mil seguidores en la red social.

Así, la intérprete empieza a describir su rutina matinal: "Me he tomado ahora mi medicación, me voy a poner mi mesita, desayuno tranquilamente con una música suave, luego me ducho, me doy mis cremas y me voy a dar un paseo. Hoy no voy a ir al gimnasio, quizás voy a hacer otro tipo de gimnasia. Ahora a lo mejor hago más pilates", comenta.

"La semana que viene, si todo sale bien, empezaré todas mis funciones y seguiré con mi gira", añade sobre el estreno de su función La ropa vieja de cuca. Para terminar, dice: "Así que nada, queridos y queridas, que la vida tiene que continuar. Tened fe en la ciencia... y poco más".