Antonio Orozco habla por primera vez de la madre de su hija Antonella

Que Antonio Orozco se iba a convertir en padre por segunda vez era una buena nueva que solo conocía su entorno más cercano. El cantante mantuvo en absoluto secretismo el embarazo de la madre de Antonella, su segunda hija, y de hecho ni siquiera se conocía que tuviese pareja.

Así, la noticia de la llegada de la cigüeña a la familia Orozco pilló desprevenidos a sus miles de seguidores, que aunque no tardaron en felicitar al afortunado, comenzaron a preguntarse quién sería la mujer con la que el artista comparte paternidad.

"Estamos muy felices de poder compartir con vosotros que hemos sido padres de una niña glotona, sanísima y hermosa que se llama Antonella. Gracias infinitas a todas las personas que nos han mostrado su cariño en este tiempo y sobre todo por el respeto a la intimidad de nuestra unidad familiar", escribía junto a una foto de la pequeña en su cuenta de Instagram.

"Su madre es una súper campeona"

El artista ha pasado por el programa Las Tres Puertas de María Casado y aprovechando la comodidad del espacio, el cantante ha dado algunos detalles sobre la madre de la pequeña Antonella, que apenas tiene dos meses de edad. Aunque no ha desvelado ni su nombre ni detalles de su relación de pareja, el artista asegura que es "una súper campeona".

Se refirió a ella como "su madre" sin profundizar ni cuándo ni cómo se conocieron. Para la prensa y los seguidores su identidad sigue siendo un misterio, pero lo que es innegable es que su llegada ha dado un giro de 180º a la vida de Orozco.

"Cuando la madre de Antonella ingresó para dar a luz, yo tenía 49 años y cuando nació mi hija tuve de repente 29. Mi hija me ha quitado 20 años de encima, porque la vida no me permite pensar de otra forma", dijo.

El duelo por su exmujer, madre de Jan

Uno de los episodios más duros que ha marcado la vida de Antonio Orozco fue la muerte de su exmujer Susana Prat, con la que tuvo a su hijo Jan hace 15 años. La que fue su esposa durante años fallecía en 2017 a causa de una larga enfermedad y su hijo quedaba huérfano y destrozado a pesar de que su padre no se ha separado de él desde entonces.

Aunque ya no eran pareja cuando sucedió la terrible pérdida, el cantante y Prat tenían una maravillosa relación por el bien de su hijo, que además de haber heredado el talento de su padre para la música, ha recibido muy bien la llegada de su hermanita Antonella.

"Mi hijo mayor está aprendiendo a ser hermano mayor. A él intento transmitirle como siento yo las cosas y como yo las vivo, y también cómo lo hacía su madre, que en paz descanse", contó Orozco. Mariola Orellana, pareja del cantante Antonio Carmona, quiso despedirse de su amiga a través de su cuenta de Instagram.