Antony Starr (The Boys), condenado a indemnizar con 5.000 euros al joven al que agredió una noche en Alicante

El nombre actor neozelandés acaparó decenas de titulares hace solo una semana, cuando se supo que había dormido en los calabozos de Alicante después de protagonizar un altercado nocturno. Antony Starr se encontraba en España para rodar The Interpreter, la nueva película de Guy Ritchie.

El pasado miércoles 2 de marzo de madrugada, Antony Starr era detenido en una conocida zona de ocio de Alicante por agredir a un joven de 21 años. La víctima, de nombre Bathuel, es un joven venezolano que trabaja como cocinero en la ciudad que tuvo que ser trasladado al hospital para recibir cuatro puntos de sutura.

Antoni Starr, 'El Patriota' en 'The Boys', detenido en Alicante por lanzarle una copa a un joven en la cara // Serie The Boys

El relato del altercado: "Vino hacia mi y le empujé"

Según el agredido, el actor "estaba que se caía de lo borracho que iba" y no dejaba de "molestar y empujar porque se tambaleaba". Un amigo suyo se acercó al acompañante del actor para pedirle que lo calmara y a partir de ahí se desencadenó la discusión.

El actor se acercó a Bathuel y empezó a increparle mientras intentaba zafarse con algún empujón. "Me mareé y fue cuando me dio con el vaso junto a la ceja izquierda", aseguró el joven en un testimonio que recoge El Mundo. Después, la seguridad del local expulsó al actor de la sala y la pelea continuó en la calle. "Vino hacia mí y le empujé, se cayó al suelo y allí nos pegamos hasta que llegó la policía, nos separó y le detuvo", explica la víctima.

Además, el agredido, al que también llegó a romper la camiseta, asegura que recibió amenazas por parte del actor. "No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte", le dijo.

Indemnización de 5.000 euros

Después de dormir en calabozos esa noche, el actor, conocido por su papel en la serie de Amazon The Boys, fue sometido a un juicio rápido en el que sus abogados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Según esto, el actor ha sido condenado a 12 meses de prisión y una multa de 5.000 euros de indemnización para la víctima por un delito de lesiones con atenuante de embriaguez.