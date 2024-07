Anuel AA se disculpa con Ibai Llanos en persona por insultarle a raíz de La Velada 4

La polémica historia entre Anuel AA e Ibai Llanos ha llegado a su fin este miércoles con la charla en directo que han mantenido ambos a través de Twitch.

Los dos se han reunido en persona en la casa del streamer español para dar por zanjada esta polémica, surgida por la desastrosa actuación en directo que dio Anuel AA en el gran evento de Ibai Llanos: La Velada del Año 4.

Al parecer, el artista habría llegado una hora y media tarde al recinto para dar su concierto, que solo duró ocho minutos por "problemas técnicos". El público, que estuvo esperando más de 15 minutos a que saliera al escenario, no paró de abuchear a Anuel AA.

A raíz de esto, el cantante insultó en dos ocasiones a Ibai Llanos a través de las redes sociales llamándole "pescabicho". Pero la polémica parecía llegar a su fin cuando Ibai anunció una charla personal con Anuel AA, quien ese mismo día dio su versión de lo ocurrido en La Velada 4.

"El error fue de técnicos, en el stream y en vivo también. Tampoco llegué ninguna hora tarde. A Ibai le decían una cosa y a mí otra, mientras todo el show estaba corriendo en vivo... Fue una mierda pa' todo el mundo. [...] Pasaron un sinnúmero de cosas malísimas fuera de nuestro control que ocasionaron todo y que nos hizo a los dos reaccionar como reaccionamos", dijo.

Por su parte, Ibai dio su opinión más sosegada tras hablar con Anuel AA: "A mí me dio pena, qué queréis que os diga. No sabía qué reacción había tenido: yo me fui a mi casa y dije que habría que seguir con la vida. [...] Acabó bastante jodido, y yo en el final del evento también, porque en el Bernabéu la pitada era brutal. […] Empezó a ser desagradable".

Las disculpas en persona

Este miércoles, en la charla entre Anuel AA e Ibai Llanos, el cantante se ha disculpado con el streamer por insultarle. "Soy un hombre; así mismo como te falté, te pido perdón. Yo te escribí bien molesto, pero fue más de frustración. Soy humano", le dijo. Además, le dio la mano a Ibai hasta en cuatro ocasiones en señal de paz.

Ambos se rieron sobre sus nuevos motes. A Ibai le llaman "pescabicho", y a Anuel AA le dicen "el gallo". De manera distendida, el cantante también desveló que su espectáculo en La Velada 4 iba a contar como artistas invitados a Ozuna, Yovngchimi e iZaak.

Fin de la historia.