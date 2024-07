Ibai Llanos sella la paz con Anuel AA con una charla en su canal de Twitch

Los días pasan, pero lo que ocurrió en La Velada del Año 4 del streamer Ibai Llanos sigue latente. Sobre todo en lo que respecta a la actuación de Anuel AA, que quedará para la historia (y no precisamente por su buen hacer).

Desde entonces, el cantante de Secretoha atacado en varias ocasiones tanto al creador de contenido como a la propia organización del evento en el Santiago Bernabéu.

Y, por su parte, Ibai ha contestado de manera sutil a Anuel, explicando lo que significa para él 'Pescabicho', el calificativo con el que se ha referido el portorriqueño al streamer.

Sin conocer si ambos han tenido conversaciones de manera privada sobre lo que ocurrió en el espectáculo musical de Anuel, parece que Ibai está dispuesto a sellar la paz.

Por ello, ha anunciado que el 24 de julio Anuel AA estará junto a él en su canal de Twitch para protagonizar una de las famosas charlas del vasco.

"Pescabichos activos este día", ha escrito el streamer acompañando la publicación en la que ha anunciado la esperada conversación con el cantante.

Como Anuel no dio lo mejor de sí mismo en La Velada, los comentarios jocosos entre los seguidores de Ibai no han tardado en llegar, dejando caer que, quizás, el cantante no se presenta a la entrevista. Habrá que esperar para ver si el conflicto se resuelve entre el artista y todo lo que rodea al creador de contenido.