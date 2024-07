Paul Thin con Bizarrap y la aparición de Ozuna, entre lo que no ocurrió en La Velada 4 según Ibai Llanos

Ibai Llanos continúa hablando de La Velada del Año 4, el multitudinario evento en el Santiago Bernabéu que estuvo lleno de actuaciones y sorpresas musicales.

Entre todas, destaca el polémico show de Anuel AA, que ha separado y unido a la vez al cantante y al streamer. Y en su último directo en Twitch el vasco ha desvelado algunos detalles de La Velada.

Entre las cosas a las que ha respondido Ibai, ha sorprendido la cantidad de artistas que el streamer intentó llevar al Bernabéu, pero finalmente no pudo ser.

Intentó que actuara Paul Thin

Entre ellos destaca Paul Thin, concursante de Operación Triunfo 2023: "Intenté que saliese durante la actuación de Bizarrap de Milo J. Lo intenté hasta el final. Lo que pasa es que no depende de mí y no pudo ser".

Y es que cabe recordar que ese día el granadino terminaba la gira de OT en Valencia, por lo que fue imposible compatibilizar ambos eventos.

Ozuna, artista sorpresa

"Cuando os dije que iba a haber alguna sorpresa, yo sabía que Will Smith venía con Jaden Smith, pero hubo dos que no pudieron ocurrir. Una era Anuel con Ozuna", ha desvelado el streamer.

Remarcando que no tuvo nada que ver el retraso en la actuación de Anuel, ha explicado: "Ozuna el día antes de La Velada al final dijo que no podía venir".

"Otra sorpresa que iba a ocurrir y también me dijo que no es que iba a venir Speed y que iba a hacer el récord mundial de volteretas en el ring", ha desvelado sobre la visita del streamer, la cual finalmente tampoco ocurrió.

Sus palabras por Anuel

Ibai también ha aprovechado para hablar por primera vez de lo ocurrido con Anuel AA en La Velada, después de haber anunciado una charla con el cantante próximamente para abordar lo ocurrido.

"A mí me dio pena, qué queréis que os diga. No sabía qué reacción había tenido: yo me fui a mi casa y dije que habría que seguir con la vida", ha explicado el vasco.

"Acabó bastante jodido, y yo en el final del evento también, porque en el Bernabéu la pitada era brutal […] Empezó a ser desagradable", ha explicado el streamer.