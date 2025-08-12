El aparatoso accidente que ha sufrido el cantante Pablo David Ortiz al desprenderse el escenario en pleno concierto
Pablo David Ortiz, integrante de la banda Dale Q' Va, ha sido víctima un estrepitoso accidente en pleno concierto por culpa del escenario, que se rompió bajo sus pies cuando dio un brinco.
El artista argentino ha dado un brinco en plena actuación en México, y al caer sobre el escenario, una de las láminas de madera ha vencido bajo sus pies, lo que ha provocado su estrepitosa caída al vacío.
El cantante ha sido traslado de urgencia al hospital. Tal y como ha informado un comunicado del grupo, Pablo David Ortiz ha sufrido heridas considerables, teniendo que recibir varios puntos de sutura en la cabeza.
Actualmente se encuentra en recuperación bajo observación médica para descartar lesiones mayores. A causa del accidente, el siguiente show, programado en Sumampa, se ha suspendido.
Por su parte, el propio Pablo David Ortiz ha querido tranquilizar a sus fans pronunciándose él mismo por redes sociales: "Hola gente, quería contarles que estoy un poco mejor aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse".