El aplaudido 'troleo' de Laura Escanes a Risto Mejide

Laura Escanes y Risto Mejide han decidido empezar el 2020 por todo lo alto. La pareja ha viajado a Nueva York en familia y aunque la pequeña Roma solo tiene tres meses, la bebé les ha acompañado en la que ya es su primera gran aventura. Junto a ellos ha estado también Julio, el hijo mayor de Risto.

Así, a pesar de que hubo algún hater que se quejó en las redes de que no era conveniente que un bebé tan pequeño cogiese un avión, la familia se ha empapado de la magia de la Navidad en Nueva York en Navidad, que presenta una estampa tan bonita como única: el árbol del Rockefeller center, Central Park nevado, luces por doquier...

Además de paseos en familia y caminatas de turisteo, Laura y Risto han tenido también momentos para un plan más romántico. Así lo contó Risto en su cuenta de Instagram. La pareja salió a cenar a uno de los restaurantes favoritos del presentador en la ciudad de los rascacielos y cuando le pidió a su mujer que le sacase una foto para inmortalizar el momento... ¡Plas! ¡Venganza al canto! ¿Qué cuenta pendiente se habrá saldado Laura con esta jugarreta?

"Le pido a mi mujer que me saque una foto en este restaurante —que me encanta— y me hace esto", escribió Risto, bromeando.