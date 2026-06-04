EN EL SETLIST

Ariana Grande sorprende con “hate that i made you love” durante los ensayos para el tour

Ariana Grande incluirá su nuevo single en el repertorio de canciones de su The Eternal Sunshine Tour, y la artista ha calentado motores y mostrando cómo sonará la canción en directo.

Ariana Grande estrena el tétrico videoclip de 'hate that i made you love me'

Ariana Grande sorprende con “hate that i made you love” durante los ensayos para el tour
Ariana Grande sorprende con “hate that i made you love” durante los ensayos para el tour | REDES SOCIALES

Europa FM

Madrid04/06/2026 17:49

The Eternal Sunshine Tour es una de las giras más esperadas de Ariana Grande. El tour se ha hecho esperar tanto que la artista ya ha estrenado el single de su próxima era musical antes de su comienzo sobre los escenarios.

hate that i made you love me nos muestra a una Ariana Grande que apuesta por un pop más melódico y con un concepto -al menos en el videoclip- más tétrico. Pero pese al cambio de estilo en su próximo proyecto, el tema será incluido en el setlist de su gira, que está a la vuelta de la esquina.

La artista ha querido mostrar cómo queda su voz y los arreglos de lo que sonará en directo con esta canción, y lo ha enseñado a través de un vídeo que muestra en su plenitud el gran talento de Ariana Grande.

La vocalista de God is a Womandota de gran potencia vocal el estribillo de su nuevo single, por lo que los fans que asistan a sus conciertos podrán disfrutar de una versión única de la canción.

En su próxima gira, Ariana Grande no pasará por España, pues en Europa tan solo hará una residencia de concierto en Londres.

Todas las fechas de la gira de Ariana Grande

Norteamérica

6 junio — Oakland — Oakland Arena

9 junio — Oakland — Oakland Arena

10 junio — Oakland — Oakland Arena

13 junio — Los Ángeles — Crypto.com Arena

14 junio — Los Ángeles — Crypto.com Arena

17 junio — Inglewood — Kia Forum

19 junio — Inglewood — Kia Forum

20 junio — Inglewood — Kia Forum

24 junio — Austin — Moody Center

26 junio — Austin — Moody Center

27 junio — Austin — Moody Center

30 junio — Sunrise (Florida) — Amerant Bank Arena

2 julio — Sunrise — Amerant Bank Arena

3 julio — Sunrise — Amerant Bank Arena

6 julio — Atlanta — State Farm Arena

8 julio — Atlanta — State Farm Arena

9 julio — Atlanta — State Farm Arena

12 julio — Brooklyn — Barclays Center

13 julio — Brooklyn — Barclays Center

16 julio — Brooklyn — Barclays Center

18 julio — Brooklyn — Barclays Center

19 julio — Brooklyn — Barclays Center

22 julio — Boston — TD Garden

24 julio — Boston — TD Garden

25 julio — Boston — TD Garden

28 julio — Montreal — Centre Bell

30 julio — Montreal — Centre Bell

31 julio — Montreal — Centre Bell

3 agosto — Chicago — United Center

5 agosto — Chicago — United Center

6 agosto — Chicago — United Center

Europa

15 agosto — Londres — The O2 Arena

16 agosto — Londres — The O2 Arena

19 agosto — Londres — The O2 Arena

20 agosto — Londres — The O2 Arena

23 agosto — Londres — The O2 Arena

24 agosto — Londres — The O2 Arena

27 agosto — Londres — The O2 Arena

28 agosto — Londres — The O2 Arena

31 agosto — Londres — The O2 Arena

1 septiembre — Londres — The O2 Arena