Ariana Grande sorprende con “hate that i made you love” durante los ensayos para el tour
Ariana Grande incluirá su nuevo single en el repertorio de canciones de su The Eternal Sunshine Tour, y la artista ha calentado motores y mostrando cómo sonará la canción en directo.
Ariana Grande estrena el tétrico videoclip de 'hate that i made you love me'
The Eternal Sunshine Tour es una de las giras más esperadas de Ariana Grande. El tour se ha hecho esperar tanto que la artista ya ha estrenado el single de su próxima era musical antes de su comienzo sobre los escenarios.
hate that i made you love me nos muestra a una Ariana Grande que apuesta por un pop más melódico y con un concepto -al menos en el videoclip- más tétrico. Pero pese al cambio de estilo en su próximo proyecto, el tema será incluido en el setlist de su gira, que está a la vuelta de la esquina.
La artista ha querido mostrar cómo queda su voz y los arreglos de lo que sonará en directo con esta canción, y lo ha enseñado a través de un vídeo que muestra en su plenitud el gran talento de Ariana Grande.
La vocalista de God is a Womandota de gran potencia vocal el estribillo de su nuevo single, por lo que los fans que asistan a sus conciertos podrán disfrutar de una versión única de la canción.
En su próxima gira, Ariana Grande no pasará por España, pues en Europa tan solo hará una residencia de concierto en Londres.
Todas las fechas de la gira de Ariana Grande
Norteamérica
6 junio — Oakland — Oakland Arena
9 junio — Oakland — Oakland Arena
10 junio — Oakland — Oakland Arena
13 junio — Los Ángeles — Crypto.com Arena
14 junio — Los Ángeles — Crypto.com Arena
17 junio — Inglewood — Kia Forum
19 junio — Inglewood — Kia Forum
20 junio — Inglewood — Kia Forum
24 junio — Austin — Moody Center
26 junio — Austin — Moody Center
27 junio — Austin — Moody Center
30 junio — Sunrise (Florida) — Amerant Bank Arena
2 julio — Sunrise — Amerant Bank Arena
3 julio — Sunrise — Amerant Bank Arena
6 julio — Atlanta — State Farm Arena
8 julio — Atlanta — State Farm Arena
9 julio — Atlanta — State Farm Arena
12 julio — Brooklyn — Barclays Center
13 julio — Brooklyn — Barclays Center
16 julio — Brooklyn — Barclays Center
18 julio — Brooklyn — Barclays Center
19 julio — Brooklyn — Barclays Center
22 julio — Boston — TD Garden
24 julio — Boston — TD Garden
25 julio — Boston — TD Garden
28 julio — Montreal — Centre Bell
30 julio — Montreal — Centre Bell
31 julio — Montreal — Centre Bell
3 agosto — Chicago — United Center
5 agosto — Chicago — United Center
6 agosto — Chicago — United Center
Europa
15 agosto — Londres — The O2 Arena
16 agosto — Londres — The O2 Arena
19 agosto — Londres — The O2 Arena
20 agosto — Londres — The O2 Arena
23 agosto — Londres — The O2 Arena
24 agosto — Londres — The O2 Arena
27 agosto — Londres — The O2 Arena
28 agosto — Londres — The O2 Arena
31 agosto — Londres — The O2 Arena
1 septiembre — Londres — The O2 Arena